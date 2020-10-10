AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

سيدة قلبي.. لقاء الخميسي تنشر صورة في حب فيروز

السبت 10/أكتوبر/2020 - 07:31 ص
فيروز
فيروز
Advertisements
ميرنا محمود
نشرت الفنانة لقاء الخميسي صورة للمطربة فيروز عبر خاصية الاستوري من خلال حسابها االشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام 

وكتبت لقاء الخميسي معلقة علي الصورة : سيدة قلبي 

اقرا ايضا :
و كانت قد دخلت الفنانة لقاء الخميسي، في شجار عنيف مع جمهور الزمالك، بسبب صورة نشرتها لزوجها الكابتن محمد عبد المنصف «أوسة» -حارس مرمى فريق وادي دجلة الحالي والزمالك السابق- لتشيد به بعد تعادل فريقه أمس أمام الأبيض، إذ علقت على صورته قائلة: «عاش حبيبي». 


وتفاجأت لقاء الخميسي، بهجوم مشجعي الزمالك عليها بالتعليق على الصورة، فكتب شخص: «أهو العار ده كان سبب فضايح كتير للزمالك دلوقتي بقى أسد وعاش»، لترد عليه لقاء قائلة: «أنتوا اللي فاضحين نفسكم مش هو اللي فضحكم! هو شالكم»، وتابعت: «الخرم ده عندكم بس دور عليه كويس»، وأضافت «أما كانت لاعبيتكم بتبيع الماتشات». 

وكتبت لقاء الخميسي (زوجة محمد عبد المنصف)، تعليقا أخيرا وجهته للمهاجمين لها، قائلة: «احنا هنا بنحتفل بـ اوسة اللي هو حبيبي وزوجي وأبي وصديقي وحياتي كلها لتألقه في الدوري ومش علشان لعب امام نادي الزمالك العريق وانما علشان لعب ماتش هايل وتألق أيًا ما كان الفريق المنافس ، اللي عايز يحتفل معانا اهلا بيه واللي ناوي يدخل يضايقنا فيستحسن يفكر قبل ما يعلق اي تعليق غير لائق بينا كعيلة ! شكرا».
 

جاء ذلك بعدما تعادل فريق الزمالك مع نظيره وادى دجلة سلبيا فى المباراة التى أقيمت على ملعب استاد القاهرة الدولي بالجولة الثانية والثلاثين من الدوري الممتاز ليرتفع رصيد الفارس الأبيض الى 65 فيما وصل رصيد دجلة الى 35.
سيدة قلبي.. لقاء الخميسي تنشر صورة في حب فيروز
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

دجلة يفاضل بين حارسي الزمالك وبيراميدز لخلافة عبد المنصف

ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الزمالك مع الاتحاد وفوز بيراميدز على طنطا

أنا متراقبة.. لقاء الخميسي في ظهور جديد مع محمد عبد المنصف.. شاهد

تعليمات صارمة من مدرب دجلة لغلق المساحات أمام عبد الله السعيد فى مباراة بيراميدز

شاهد.. رد فعل الجماهير على إصابة محمد عبد الغني

ألفاظ خارجة.. خناقة عنيفة بين لقاء الخميسي وجمهور الزمالك

ترشيحاتنا

أخبار الرياضة.. كواليس مشاجرة شيكابالا وفهمي.. حالة واحدة لتخفيف عقوبة مرتضى منصور.. بيراميدز يرد على استمرار فتحي مع الأهلي

الزمالكاوي لا يتغير.. فاروق جعفر يوجه رسالة شديدة اللهجة إلى عمرو الجنايني

مين أحلى؟ هنا الزاهد وزجة كريم فهمي تخطفان الأنظار

شاهد.. امرأة تعتدي على جارها بسبب تغييره باسورد الواي فاي

طول عمري بحبك... راندا البحيري تكشف عن هدية الزعيم عادل إمام لها في طفولتها

شوبير يكشف عن معلقي مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مين أحلى؟ هنا الزاهد وزجة كريم فهمي تخطفان الأنظار

المقصورة الصامتة.. جاجوار تطلق نظام عزل الصوت داخل السيارة

أرخص 5 سيارات مستعملة في مصر اليوم.. صور