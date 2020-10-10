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نعم من أجل مصر.. احتشاد المئات من الأهالي تأييدا لـ أبو العينين في انتخابات النواب ..فيديو

السبت 10/أكتوبر/2020 - 09:46 ص
مؤتمر لتأييد أبو
مؤتمر لتأييد أبو العينين
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نورهان رأفت
عرض برنامج "صباح البلد"، تقريرًا للمؤتمر الذي عقده أهالي الجيزة والعجوزة والدقي؛ لتأييد النائب محمد أبو العينين ، حيث تجمع جميع الفئات لدعم ترشيح النائب في الانتخابات النيابية المُقبلة، وسط هُتافات التأييد.

وأظهر التقرير، مدى احتفاء أهالي الجيزة والعجوزة والدقي بـ النائب أبو العينين، باعتباره صورة مشرفة بالبرلمان في السنوات الماضية التي قدم خلالها العديد من الخدمات بدائرة الجيزة.

ولفت التقرير، إلى مجهودات النائب أبو العينين في الدفاع عن مصر في المحافل الدولية، وحرص شباب الجيزة على المشاركة في المؤتمر لدعم مرشحهم تحت شعار "نعم من أجل مصر".

وقال أحد كبار عائلات الجيزة، إن النائب أبو العينين ظل متواجدًا في قلوب أبنائه طوال السنوات الماضية؛ عبر خدماته لأهالي دائرته، وقدم له تحية كبيرة، وسط تصفيق من الأهالي.

كما أبدى باقي الأهالي، حبهم ودعمهم للنائب أبو العينين، مؤكدين حرصهم على المشاركة في الانتخابات وتأييده، لافتين إلى أن دوائر العجوزة والدقي والجيزة زادت قوة بعد ترشح أبو العينين.

وقدم أبو العينين التحية للحضور وتحدث إليهم قبل انطلاق المؤتمر، وسط هتافات حماسية مؤيدة من أبناء الدائرة، والتي من بينها "صوت الجرس مع الأذان.. أبو العينين هو الكسبان".. "علي صوتك قول الحق..أبو العينين هو الأحق".

من جانبه، وجه النائب محمد أبو العينين كلمة لأهالي الجيزة، أعرب خلالها عن شكره وتقديره للأهالي على دعمهم ومحبتهم، قائلًا: "أهل الجيزة هم أهلي  وأعز الأحباب لدي، ودائما سأقف إلى جانبهم وفي خدمتهم".

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