"دايما متألق في سماء الفن"..سينرجى تهنئ أمير كرارة بعيد ميلاده

هنأت شركة سينرجى للإنتاج النجم أمير كرارة بعيد ميلاده، ونشرت الصحفة الرسمية صورته عبر موقع التواصل الإجتماعى إنستجرام .





وكتبت سينرجى إحتفالًا وتشيدًا لـ أمير كرارة :"في عيد ميلاد باشا مصر اللى ابدع في النجم الساطع امير ..الاختيار ودور بطل منسي اللى ميتنسيش ..كل سنة وانت طيب ودايما متألق في سماء الفن".





وشارك أمير كرارة فى مسلسل "الاختيار" رمضان الماضي 2020 الذى قدم فيه شخصية العقيد الشهيد أحمد منسى، كما قدم أحمد العوضي شخصية الإرهابى هشام عشماوى.





ونشرت نسرين شقيقة أمير كرارة- صورة لها عبر حسابها الشخصي على تطبيق الصور انستجرام، ظهرت فيها مع شقيقها لتهنئه بمناسبة عيد ميلاده الذي يوافق غدًا السبت 10 أكتوبر.





ووجهت نسرين، رسالة إلى شقيقها أمير كرارة، هنأته بعيد ميلاده الـ43، وأعربت عن حبها الشديد له، قائلة: «كل سنة وانت طيب يا حبيبي .. واشوفك دايمًا أحسن واحد في الدنيا .. بحبك قوي»، ليرد عليها أمير في التعلقات، قائلًا: «وانتي طيبه يا حبيبتي».





ويحتفل أمير كرارة، غدًا السبت 10 أكتوبر بعيد ميلاده الـ43، إذ ولد في مثل هذا اليوم عام 1977، في حي مصر الجديدة بمحافظة القاهرة، وبدأ من خلال تقديمه لبرنامج ستار ميكر عام 2003.