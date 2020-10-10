إعصار مدمر يضرب ولاية لويزيانا الأمريكية للمرة الثانية

وصل إعصار "دلتا" إلى اليابسة في ولاية لويزيانا الأمريكية التي لا تزال تتعافى من الأضرار التي سببها إعصار سابق في شهر أغسطس الماضي.





ووفقا لشبكة بي بي سي البريطانية، هذه هي العاصفة العاشرة التي تصل إلى اليابسة في الولايات المتحدة حتى الآن هذا العام، محطمة بذلك رقمًا قياسيًا منذ عام 1916، وكانت قد ضربت العاصفة "دلتا كريول" ولاية لويزيانا الأمريكية كإعصار من الفئة الثانية.





وضرب الإعصار الولاية في منتصف الليل بتوقيت جرينتش، مع رياح سرعته (155 كم / ساعة)، بعد ضربها اليابسة ضعفت قوة الإعصار قليلا ولكن تسبب في انقطاع التيار الكهربائي، كما حذر المركز الوطني الأمريكي للأعاصير (NHC) من عاصفة تهدد الحياة بارتفاع ثمانية أقدام عبر ساحل لويزيانا ، بسبب الرياح القوية القادمة من دلتا.





وصل الإعصار لأول مرة إلى اليابسة بالقرب من بويرتو موريلوس على ساحل البحر الكاريبي في المكسيك يوم الأربعاء، مما أجبر آلاف السياح والمقيمين على الانتقال إلى ملاجئ بحثًا عن الأمان، وبعد عبور خليج المكسيك، تحرك دلتا الآن عبر وسط وشمال شرق لويزيانا، وستدخل العاصفة شمال ميسيسيبي ووادي تينيسي يوم السبت.





ومن المتوقع ضعف سريع في قوة العاصفة، لتتحول إلى عاصفة استوائية الليلة ومنخفض استوائي يوم السبت، وأغلقت المدارس والمكاتب الحكومية أبوابها ودعا مسؤولون إلى الإجلاء، وقال حاكم ولاية لويزيانا جون بيل إدواردز سابقًا إنه تم تعبئة 2400 فرد من الحرس الوطني لمساعدة سكان الولاية، حيث ترك الكثير من الناس منازلهم في محاولة للخروج من مسار العاصفة.





فيما تعرضت أجزاء من الولاية بالفعل لأضرار جراء الإعصار لورا الأكثر قوة من الفئة 4، الذي مزق المنازل واقتلع الأشجار عندما ضرب في 20 أغسطس، ولا يزال أكثر من 6000 شخص نازحين ويعيشون في مساكن مؤقتة، مثل الفنادق، بعد تدمير منازلهم.