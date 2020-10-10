في باريس.. نادية الجندي تستعيد ذكريات فيلم مهمة في تل أبيب













نشرت الفنانة نادية الجندي صور نادرة لها من كواليس فيلم مهمة في تل ابيب وذلك عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"









وظهرت نادية الجندي فى الصور بصحبة الفنان الراحل سعيد عبد الغني وعلقت قائلة "من كواليس تصوير فيلم مهمة في تل ابيب في #باريس 🇨🇵 مع الفنان الجميل الراحل #سعيد_عبدالغني الله يرحمه 🙏🏻نادية_الجندي ❤️"









فيلم “مهمة في تل أبيب” إنتاج ١٩٩٢، من تأليف بشير الديك، وإخراج: نادر جلال، ويشاركها في البطولة كمال الشناوي، سعيد عبد الغني، خليل مرسي، حمدي يوسف، عادل عمار.









يذكر أن آخر أعمال نادية الجندي مسلسل سكر زيادة من بطولة نبيلة عبيد ، نادية الجندي، هالة فاخر، سميحة أيوب، بيومي فؤاد ، مي الغيطي.









ودارت أحداث مسلسل سكر زيادة في إطار كوميدي حول عصمت وكريمة وجميلة، ثلاث سيدات يقعن ضحايا لعملية نصب بسبب فيلا قررن شراءها، وعليهن التعايش مع الوضع الراهن في السكنى بنفس الفيلا، أو أن تحظى إحداهن دون اﻷخرى في الاستحواذ على الفيلا.



