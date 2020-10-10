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أخبار العالم

لرعايا دولة واحدة .. البحرين تستحدث تأشيرة جديدة صالحة لمدة 10 سنوات

السبت 10/أكتوبر/2020 - 04:43 م
شؤون الجنسية والجوازات
شؤون الجنسية والجوازات والإقامة البحرينية
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محمود نوفل
إستحدثت شؤون الجنسية والجوازات والإقامة في مملكة البحرين تأشيرة إلكترونية متعددة السفريات لرعايا الولايات المتحدة الأمريكية صالحة لمدة عشر سنوات من تاريخ إصدارها.

وأفادت شؤون الجنسية والجوازات والإقامة في البحرين أن التأشيرة الإلكترونية الجديدة تسمح لحاملها بالبقاء في البلاد لمدة لا تتجاوز 90 يومًا في كل مرة، وبالإمكان التقدم بطلب التأشيرة حصريًا للمواطنين الأمريكيين عبر الموقع الإلكتروني www.evisa.gov.bh برسم قدره 60 دينارًا بحرينيًا.

وذكرت شؤون الجنسية والجوازات والإقامة ان استحداث هذه التأشيرة  يأتي تماشيًا مع القرار الصادر عن اللجنة التنسيقية ضمن جهود الحكومة الموقرة في تقديم التسهيلات للرعايا الأمريكيين انطلاقًا من علاقات الصداقة الوطيدة بين البلدين والتي أثمرت عن اتفاق متبادل للمعاملة بالمثل بالنسبة لمواطني مملكة البحرين مع توحيد الرسوم بين الجانبين.

وأكدت شؤون الجنسية والجوازات والإقامة على أنها ماضية بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية في توسيع خدماتها ومميزاتها لمختلف دول العالم من خلال تسهيل إجراءات الدخول بما يوافق التوجيهات الرامية إلى دعم الحركة السياحية والاقتصادية في مملكة البحرين.
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