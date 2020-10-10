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أخبار البلد

آخرهم فتاة الإسكندرية.. مدير خط نجدة الطفل: نتدخل بسرعة في حالات العنف المؤدية لهروب الصغار

السبت 10/أكتوبر/2020 - 07:30 م
صبرى عثمان رئيس خط
صبرى عثمان رئيس خط نجدة الطفل
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أمل مجدى
قال صبرى عثمان، مدير خط نجدة الطفل التابع للمجلس القومى للطفولة والأمومة، إنه هناك شكاوى بالفعل تأتى لخط نجدة الطفل، ولكن ليست كثيرة عن العنف الأسرى الذى يؤدى لهروب الأطفال.

وأضاف "عثمان" فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" تحتاج بعض الحالات التوعية والتدخل بأن العنف ليس الحل للمشاكل الأسرية حتى لا ندفع الأبناء للهروب لأن الأجيال مختلفة.

وأشار إلى أن هناك حالات أتت للخط منها حالة ولد والده عنفه وخرج من المنزل والولد رفض اتخاذ الإجراءات القانونية ضد والده وطلب أن نتحدث مع والده بعدم تعنيفه مرة أخرى بالضرب.

وأوضح "مدير خط نجدة الطفل"، أنه مؤخرًا تدخل المجلس لحالة ثلاثة فتيات فى المنيا بسبب المشاكل الأسرية والدتهم تركت المنزل ووالدهم كان يضربهم وقدمنا بلاغ للنيابة وتم أخذ تعهد على الأب بعدم العنف ضد البنات ونتابعهم باستمرار.

وأكد أن هناك حالتي هروب لفتيات فى الفترة الأخيرة، أثارت المجتمع، لافتا الى انه فى حادثة فتاة الاسكندرية؛ قدمنا بلاغا للنيابة، وتقريرا لنيابة شبرا، والفتاة عادت لأسرتها؛ لأنها اعترفت بالخطأ، وطلبت العودة لهم، وتواصلنا مع أهلها، والبنت تحتاج اعادة تأهيل نفسى، ويحتاج الأهل لجلسات ارشاد أسرى بكيفية التعامل مع الأطفال فى هذا السن.
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