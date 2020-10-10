AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

آلاف القنابل الموقوتة.. محافظ بيروت يحذر من خطورة مستودعات في العاصمة اللبنانية

السبت 10/أكتوبر/2020 - 08:01 م
انفجار بيروت
انفجار بيروت
Advertisements
أحمد محرم
تفقد محافظ العاصمة اللبنانية بيروت القاضي مروان عبود البقعة المتضررة جراء حادث انفجار خزان للوقود، في منطقة الطريق الجديدة، ودعا "المؤسسات كافة الى اتخاذ أقصى الإجراءات الوقائية وتأمين وسائل الحماية، كوضع مطافئ للحريق في تلك الموسسات".


وبحسب موقع حزب "القوات اللبنانية"، لفت عبود إلى "وجود آلاف المستودعات التي تشكل قنابل موقوتة داخل الأحياء السكنية، والتي يجب العمل على إيقافها بالسرعة المطلوبة، حفاظا على سلامة المواطنين والسلامة العامة". 

ودعا محافظ بيروت المواطنين وأصحاب المؤسسات إلى "عدم التهافت على تخزين المحروقات بطرق غير آمنة، لا سيما المواد السريعة الاشتعال كمادة البنزين، حفاظا على حياتهم، لأن الإهمال يؤدي إلى هكذا نتائج، لا تحمد عقباها".

وناشد عبود أهالي بيروت "ضرورة الاتصال على الرقم 175 للتبليغ عن مثل هذه الحالات، لأنه من غير الممكن الاستمرار بالأمور كما هي عليه الآن، لأن الأساس هو حماية المواطن"، مؤكدا الوقوف إلى جانب أهالي بيروت، ومتمنيا الشفاء العاجل للجرحى والرحمة للشهداء".

ومن طريق الجديدة، انتقل عبود إلى منطقة الأشرفية، حيث تفقد الأضرار داخل وخارج أحد المطاعم المقفلة، جراء انفجار قارورة غاز أدت إلى سقوط قتيل.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

يفاقم الوضع للأسوأ.. الجامعة العربية تعرب عن مأساة لبنان ببيان حزين

انفجار بيروت| سيدة لبنانية: أريد بيع جنسيتي.. الشعب لا يستحق كل هذا

أثار الهلع بين السكان.. انفجار يهز العاصمة اللبنانية بيروت

خوفا من تكرار كارثة المرفأ.. إخلاء المنازل المحيطة بموقع انفجار بيروت

هلع وارتباك.. اللقطات الأولى من موقع انفجار بيروت | شاهد

سماع دوي انفجار قذيفتي آر بي جي وإطلاق نار في لبنان

ترشيحاتنا

نادرة الحدوث..السعودية تتعرض لموجة طقس شديدة البرودة

فيديوجراف.. رحيل النائبة منى منير طبيعية

هدداه وزوجته بالقتل.. إحالة صديقي عمر جابر لاعب بيراميدز للجنايات

الرئيس السيسي يقبل رأس مشاركة في معرض تراثنا.. فيديو

الرئيس السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس جمهورية بوركينافاسو

شاهد.. صبري نخنوخ يستعرض أرقام اللوحات المميزة لسياراته المدرعة

AdvertisementS

انعقاد 4 ورش عمل على هامش المؤتمر الدولي لمركز تطوير التعليم الجامعي بجامعة عين شمس

وفاة الفنان حسين الخطيب بعد صراع مع المرض

ذعر وهلع.. حريق هائل يلتهم الأخضر واليابس في تركيا.. شاهد

صدمة جديد للزمالك.. الفيفا يغرم النادي مليون يورو بسبب محمد إبراهيم

أحمد موسى يحذر من تطبيق الإغلاق الكامل فى مصر بسبب الاستهتار بفيروس كورونا

الرقابة الإدارية تمنع الاستيلاء على 50 كيلو جرام ذهب خام بقيمة 15 مليون جنيه.. والنيابة تحيل المتهمة للجنايات

الرئيس السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس جمهورية بوركينافاسو

بسبب التمرد.. سموحة يلغي التعاقد مع لاعب الأهلي

طعام الكلاب المجفف ينذر العالم بنهاية قريبة.. ما العلاقة بينهما؟

أحمد موسى يبدأ حلقته بتحذير عاجل: حالات إفلاس حصلت وهتحصل

قدامي تحترم نفسك.. أحمد فهمى يوجه رسالة لـ شيكابالا بعد حدوث مشاجرة بينهما.. شاهد

موسم الانتقالات الإعلامية.. أربعة إعلاميين كبار يظهرون على الشاشات المصرية بعد انقطاع.. تعرف عليهم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسود لافت.. ملك قورة تبرز أنوثتها بإطلالة جديدة عبر إنستجرام

في عيد ميلادها الـ 32.. 10 صور آثارت الجدل لـ مي عمر

باحثون يكشفون الخيول السوداء لـ فيروس كورونا .. تفاصيل جديدة