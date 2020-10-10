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أخبار العالم

تحذير من الرئيس اللبناني بعد انفجار خزان مازوت في بيروت

السبت 10/أكتوبر/2020 - 04:01 م
الرئيس اللبناني ميشال
الرئيس اللبناني ميشال عون
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قسم الخارجي
أكد الرئيس اللبناني ميشال عون أنه يتابع التحقيقات الجارية في حادث انفجار طريق الجديدة بالعاصمة بيروت ليل الجمعة، وذلك بهدف الكشف عن الأسباب التي أدت لوقوع الحادث في منقطة مأهولة بالسكان.

وأعرب الرئيس اللبناني عن ألمه لسقوط عدد من القتلى والمصابين، مقدماً تعازيه لذوي الضحايا، متمنيا الشفاء للجرحى.

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ولفت عون إلى خطورة تخزين مواد  ملتهبة، في الأماكن السكنية ووسط الأحياء المأهولة، داعيًا الأجهزة الإدارية والأمنية إلى اتخاذ ما يلزم من إجراءات لمنعها وللتوعية بمخاطر تعريض السكان لها. 

وبحسب وسائل إعلام لبنانية، اطلع عون على تقارير حول الحرائق المندلعة في عدد من المناطق اللبنانية لا سيما في الجبل والجنوب والشمال، والناتجة عن موجة الحر غير المسبوقة.

وطالب عون الأجهزة الأمنية بالبقاء على أتم استعداد لمكافحة هذه الحرائق والعمل على إخمادها.

ولقي 4 أشخاص على الأقل مصرعهم، جراء انفجار بخزان مازوت في منطقة الطريق الجديدة بالعاصمة بيروت.

وتسبب الانفجار في اندلاع حريق هائل بمنطقة مكتظة بالسكان، ما أثار الهلع والذعر من تكرار سيناريو انفجار مرفأ بيروت في الرعب من أغسطس الماضي.
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