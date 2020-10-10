كوكتيل الأجسام المضادة.. طبيب يكشف تفاصيل دواء كورونا الذى تناوله ترامب وسبب صعوبة توفيره

قال الدكتور أشرف عقبة أستاذ الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس،أنه يمكن حدوث موجة ثانية لفيروس كورونا نتيجة تراخي المواطنين فى الالتزام بالإجراءات الوقائية، وليس موجه ثانية بسبب تحور الفيروس وزيادة خطورته.

وأوضح "عقبة" خلال حواره مع "اكسترا نيوز" أنه إلى الآن لم يتم تسجيل تغيرات جوهرية فى فيروس كورونا.





من جانبه قال الدكتور أشرف الفقي أستاذ المناعة بالولايات المتحدة الأمريكية، إن الدواء الذى حصل عليه الرئيس دونالد ترامب مازال فى مراحل التجارب السريرية، لافتاً إلى دواء "كوكتيل الأجسام المضادة"، عبارة عن أجسام مستخلصة من حيوانات التجارب المعدلة جينيا ليماثل جهاز مناعتها جهاز المناعة البشري.





وتابع قائلاً: "المشكلة الفنية فى العلاجات البيولوجية مثل دواء " كوكتيل الأجسام المضادة" هو عدم إمكانية تصنيعه بكميات كبيرة تكفى المصابين بـ كورونا حول العالم.



