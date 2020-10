ولاية أمريكية تتحول لمنطقة أشباح بسبب الإعصار دلتا.. شاهد

نشرت وسائل إعلام أمريكية لقطات مصورة للدمار الذي خلفه إعصار دلتا المدمر بمدينة شارلز بولاية لويزيانا الأمريكي، في وقت لا يزال فيه سكان الولاية يكافحون للتعافي من آثار إعصار آخر ضرب المنطقة قبل أقل من شهرين.

وأمس السبت، قال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير إنه رصد الإعصار المصنف في الفئة الثانية على بعد 105 كيلومترات من منطقة كاميرون مصحوبا برياح سرعتها 195 كيلومترا في الساعة.

وذكر خبراء الأرصاد أن المناطق الوسطى والجنوبية الغربية من الولاية ستشهد ارتفاعا "خطيرا" للأمواج يصل إلى 3.3 متر.

وضرب الإعصار لورا المنطقة في أواخر أغسطس ودمر عشرات الآلاف من المنازل ودفع أكثر من 6 آلاف شخص لهجر منازلهم.

وسيصبح الإعصار دلتا حين وصوله إلى شمال ساحل خليج المكسيك عاشر عاصفة تضرب البر الأمريكي هذا العام وذلك للمرة الأولى منذ عام 1916.

📷: Flooded streets and debris are seen in Lake Charles, Louisiana, on Saturday, October 10, after Hurricane Delta moved...

Power poles and lines coming down on Broad St. as the conditions continue to deteriorate here in Lake Charles, LA #HurricaneDelta @weatherchannel @NWSLakeCharles #LAwx @TevinWooten pic.twitter.com/1xztdFwVsA