عضو شباب الأحزاب: التنسيقية اتجاه سياسي وفكري وليست تجربة مصنوعة

قال محمد موسى، نائب محافظ المنوفية، عضو تنسيقية شباب الأحزاب السياسية، إن تنسيقية الأحزاب نجحت في خلق منصة سياسية ترتقي بالعمل السياسي من كافة الأيدولوجيات وليست تجربة مصنوعة، مضيفا أن عضوية التنسيقية عبارة عن بوابة لمنصة سياسية منبثقة عن مبادرة تجمع بين شباب الأحزاب والقوى السياسية ممن يعرفون بعضهم البعض عبر سنوات طويلة من خلال ممارسة العمل السياسي عبر عشر سنوات مضت.





وأضاف "موسى"، في لقائه مع برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "ON" في فقرة استضافت فيها أعضاء تنسيقية الاحزاب والسياسية ، أن التنسيقية تعمل على إنشاء معايير جديدة للعمل السياسي في مصر، قائلًا "نحن قررنا عبر هذه التنسيقية أن يكون هناك حالة حوار في مصر بما يعكس قدرتنا على إدارة اختلافاتنا والوصول لنتائج"، مشيرًا إلى أن الشباب بحكم تكوينه الثقافي والعمري لديه مقدرة على التفاهم بشكل أكبر والتقارب.





وأكد عضو تنسيقية شباب الأحزاب، أن تنسيقية الأحزاب الشبابية استطاعت استيعاب قدر كبير من الشباب المختلفين في الأيديولوجيات وقبول هذه الاختلافات وإدارتها بشكل ديموقراطي بما يرسخ الممارسة السياسية وهذا هو شعار التنسيقية السياسة بشكل جديد.





ونوه بأن السياسة المبنية على التعددية والحوار وعدم استئصال أغلبية بصوت أو ديكتاتورية الأقلية هي الجو المناسب للعمل السياسي وهناك نوع من الحوار والنقاش السياسي ومخرجات عمل من مشتركات بين الأعضاء وتعظيمها على حساب الاختلافات الأيديولوجية فنحن نتحدث عن منصة تضم شبابا من كافة الأطياف كل منهم يمثل اتجاها سياسيا وفكريا وليست تجربة "مصنوعة".



