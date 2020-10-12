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رياضة

رئيس الهلال السعودي يرد على انتقادات الجماهير.. فيديو

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 02:22 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
رد فهد بن نافل رئيس نادي الهلال السعودي على الانتقادات التي وجهت إليه من قبل جماهير الزعيم خلال الفترة الماضية، بسبب قلة الانتدابات للفريق خلال الفترة الماضية.

وقال بن نافل في مقطع فيديو لصحيفة "الجزيرة" السعودية ردًا على جماهير الهلال: "لا داعي للقلق على الفريق فلقد توجنا بلقبين في موسم واحد، فهو بطل الدوي المحلي والقارة الآسيوية".

وأضاف: "الهلال لا يتعاقد سوى مع احتياجات الفريق الضرورية، وحسب الرؤية الفنية للمدير الفني، مشددًا على أن الزعيم يمتلك مجموعة من العناصر المميزة ولا توجد في أي فريق آخر".

وتعرضت إدارة الهلال برئاسة بن نافل إلى عدة انتقادات وهجوم من الجماهير الزرقاء نظرًا لعدم القدرة على حسم صفقات قوية لتدعيم الزعيم خلال الموسم المقبل، في ظل رحيل بعض العناصر، بينما حسم النصر الغريم التقليدي 11 صفقة من العيار الثقيل.

كما باتت صفقة نادي الهلال السعودي التي يسعى لها منذ فترة مهددة بالفشل، بعد دخول نادي جلطة سراي في المفاوضات.

والهلال حسم صفقة وحيدة فقط، استعدادًا للموسم الجديد 2020-2021، بالتعاقد مع عبدالله الجدعاني، حارس مرمى الوحدة، بالإضافة إلى تحويل إعارة المهاجم صالح الشهري، من الرائد، إلى شراء نهائي.

ووفقًا لشبكة "Nexus Sport"، تقدم جلطة سراي التركي، بعرض رسمي إلى البرازيلي أليكس تيكسيرا، جناح نادي جيانجسو الصيني، لضمه إلى الفريق رسميًا.

وأشارت الشبكة، إلى أن جلطة سراي، يسعى للحصول على موافقة النجم البرازيلي، لضمه مجانًا في يناير القادم، عند نهاية عقده مع جيانجسو.

جدير بالذكر أن الهلال، يتفاوض مع تيكسيرا، منذ بداية الميركاتو الصيفي الحالي، إلا أن اللاعب، يرفض الرحيل عن الفريق الصيني، قبل نهاية عقده في يناير القادم.
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