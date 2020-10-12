باللغة العربية.. Netflix تعرض أول فيلم تشويق هوليوودى.. فيديو

حصلت شبكة Netflix على حقوق عرض فيلم 'Mosul' حصريا، بعدما عرض لأول مرة عالميا في مهرجان البندقية السينمائي 2019، كما عرض في مهرجان تورنتو السينمائي الدولي، حسبما ذكر موقع hollywoodreporter.
ويعتبر الفيلم أول فيلم تشويق هوليوودي صوّر بالكامل باللغة العربية، ويروي فيلم "الموصل" القصة الحقيقة لمجموعة من الرجال العراقيين الذين قاتلوا داعش عندما استولت الجماعة الإرهابية على منازلهم وعائلاتهم ومدينتهم، يركز على فريق نينوى ، وهو وحدة شرطة منشقة شنت عملية حرب عصابات ضد داعش في صراع يائس لإنقاذ مدينتهم ، الواقعة في شمال العراق وموقع معارك رئيسية في منتصف عام 2010، والفيلم مستوحى من مقال Luke Mogelson والذى نشرعام 2017 بعنوان “The Desperate Battle to Destroy ISIS.
وسعت Netflix مؤخرا إلى هزيمة المنافسين للحصول على حقوق التوزيع فى جميع أنحاء العالم لفيلم "Bruised" والذى يعتبر تجربة الإخراج الأولى للنجمة العالمية هالى بيرى.
وقالت مصادر،إن الصفقة قيمتها 20 مليون دولار، وخاضت هالى بيرى تجربة الإخراج للمرة الأولى، من خلال فيلم "Bruised"، الذى عُرض لأول مرة فى مهرجان تورونتو بكندا.
وأقرت النجمة الحاصلة على جائزة الأوسكار بأنها "تأثرت" عندما علمت بأن فيلمها جاء ضمن الأعمال التى اختيرت للمشاركة فى المسابقة الرسمية، وشكرت المهرجان على "هذا التقدير الرائع" الذى تلقته "بتواضع".
كما شكرت زملائها فى العمل وفريق المنتجين على "الثقة" التى وضعوها فيها. وكتبت عبر حسابها على إنستجرام: "أنا فى غاية السعادة، وأقفز فى الهواء فى حديقتى. أراكم فى سبتمبر".
وإلى جانب الإخراج، تشارك بيرى، التى تعد أول أمريكية من أصل أفريقى تفوز بجائزة الأوسكار لأفضل ممثلة عن "Monster's Ball"، بالتمثيل أيضا فى "Bruised"، أين تؤدى دور جاكى "جاستيس"، لاعبة الفنون القتالية التى عليها العودة لرعاية ابنها البالغ من العمر 6 أعوام، فى وقت تريد فيه استعادة مكانتها فى الحلبة، وفى بيتها.