باللغة العربية.. Netflix تعرض أول فيلم تشويق هوليوودى.. فيديو

حصلت شبكة Netflix على حقوق عرض فيلم 'Mosul' حصريا، بعدما عرض لأول مرة عالميا في مهرجان البندقية السينمائي 2019، كما عرض في مهرجان تورنتو السينمائي الدولي، حسبما ذكر موقع hollywoodreporter.





ويعتبر الفيلم أول فيلم تشويق هوليوودي صوّر بالكامل باللغة العربية، ويروي فيلم "الموصل" القصة الحقيقة لمجموعة من الرجال العراقيين الذين قاتلوا داعش عندما استولت الجماعة الإرهابية على منازلهم وعائلاتهم ومدينتهم، يركز على فريق نينوى ، وهو وحدة شرطة منشقة شنت عملية حرب عصابات ضد داعش في صراع يائس لإنقاذ مدينتهم ، الواقعة في شمال العراق وموقع معارك رئيسية في منتصف عام 2010، والفيلم مستوحى من مقال Luke Mogelson والذى نشرعام 2017 بعنوان “The Desperate Battle to Destroy ISIS.



