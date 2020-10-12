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رياضة

بسبب شيكابالا.. مرتضى منصور يهاجم أحمد فهمي: كومبارس أساء لجماهير الأهلي

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 10:34 ص
صدى البلد
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عمر سلامة
شن مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، هجومًا ضاريًا على الفنان أحمد فهمي، بعد أزمته مع قائد فريق الكرة بنادي الزمالك محمود شيكابالا.

وقال "مرتضى"، في رسالة لـ"فهمي" عبر قناة الزمالك: "كومبارس للعفريت بتاع إعلان للمحمول،.. ما فعله الكومبارس أحمد فهمي أساء لجماهير الأهلي".

وأكمل:"أقول لشيكابالا لا تحزن فأنت تكون سبب شهرة هؤلاء عند الحديث معهم فقط، وهذا ليس جمهور الأهلي المحترم الذي عاهدناه".

وتابع:"سأقوم بشكوى أحمد فهمي لزوجته السيدة الفاضلة، وأتمنى أن تقوم بالتعدي عليه ضربًا كما كانت تفعل في مسلسل كوميدي معه".

كما أعلن مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك إصابة التونسي ‏فرجاني ساسي، نجم فريق الكرة بالنادي بفيروس كورونا‎.‎

وتابع:" للأسف ساسي مُصاب بكورونا ولكني واثق ‏في قدرة نجوم الزمالك على تعويض غيابه ولتتويج بدوري أبطال أفريقيا‎".‎

ووجه مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، الشكر والتحية ‏للاعبي فريق الكرة بالنادي الأهلي على أدائهم أمام بيراميدز في مباراة ‏الجولة رقم 33 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.‏
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