بسبب شيكابالا.. مرتضى منصور يهاجم أحمد فهمي: كومبارس أساء لجماهير الأهلي

وقال "مرتضى"، في رسالة لـ"فهمي" عبر قناة الزمالك : "كومبارس للعفريت بتاع إعلان للمحمول،.. ما فعله الكومبارس أحمد فهمي أساء لجماهير الأهلي".





وأكمل:"أقول لشيكابالا لا تحزن فأنت تكون سبب شهرة هؤلاء عند الحديث معهم فقط، وهذا ليس جمهور الأهلي المحترم الذي عاهدناه".



