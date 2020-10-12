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فن

يشارك في مهرجان الجونة السينمائي.. شاهد الإعلان الرسمي لفيلم الخد الآخر لساندرو كنعان

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 04:47 م
فيلم الخد الآخر
فيلم الخد الآخر
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شيرى نبيل
يشارك فيلم "الخد الآخر" للمخرج ساندرو كنعان، في مسابقة الأفلام القصيرة في الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي في الفترة من 23 وحتى 31 أكتوبر.

تدور أحداث الفيلم حول تعرض ابنة نشأت لهجوم شرس من كلب الجيران، عليه أن يواجه الادعاءات، فلا يجد أمامه سوى تفريغ غضبه على الجاني، حكاية عن الشعور بالذنب، والتوبة، والانتقام.
 
الفيلم بطولة طارق عبد العزيز، درة يوسف, سيناريو ساندرو كنعان وأحمد غنيمي , مدير التصوير جويدو ريموندو ومن إنتاج كوثر يونس.

والمخرج ساندرو كنعان بعد حصوله على البكالوريوس في الاقتصاد بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، سار نحو شغفه بالسينما. بدأ كنعان بحضور ورش صيفية في جامعة كاليفورنيا – لوس أنجلوس، ثم انتقل إلى باريس حيث حصل على الماجستير في الفنون الجميلة بإخراج الأفلام بمدرسة باريس الدولية للسينما والتليفزيون -  EICAR film school.

وعاد إلى مصر، حيث عمل مساعد مخرج لمدة 3 سنوات، ليشارك في فيلم تراب الماس مع المخرج مروان حامد، وفيلم مقاومة للمخرج موريس سويني، والذي يعتبر إنتاجا مشتركا بين المملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة، كما قام بتصوير العديد من الأفلام القصيرة والوثائقية والتي شاركت في الكثير من المهرجانات الدولية.
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