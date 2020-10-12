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فن

بمهرجان همسة.. أحمد زاهر وابنته يحصلان على لقب أفضل ممثلين لعام 2020

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 03:24 م
احمد زاهر ، ليلي
احمد زاهر ، ليلي احمد زاهر
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ندى فكرى
شارك الفنان أحمد زاهر صور جديدة له خلال تكريمه من مهرجان همسة الدولي، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".

وعلق أحمد زاهر قائلا " الحمدلله و الشكر لله جائزه افضل ممثل لعام ٢٠٢٠ من مهرجان همسه الدولي وجائزه افضل ممثله شابه ليلي احمد زاهر فضل و نعمه ستايليست @eslam_saad_designer شكرا للمهرجان و شكرا للجمهور العظيم اللي صوتلي".

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وشارك أحمد زاهر فى "فيلم زنزانة 7" وكان الفيلم  يحمل اسم "المحترف" قبل تغييره، بطولة أحمد زاهر ونضال الشافعي ومنة فضالي وعبير صبري وتامر أمين، تأليف حسام موسى، وإخراج إبرام نشأت.


ويجسد نضال الشافعى ضمن العمل شخصية منصور ‏الذى يدخل ‏السجن على هامش إحدى القضايا ويجسد أحمد زاهر شخصية ‏حربى، وهو شاب عادى ‏يتعرض لأزمة يدخل على إثرها السجن ومع مرور ‏الأحداث، يلتقى المسجونان منصور ‏وحربى داخل "زنزانة 7"، خاصة أنهما ‏مجرمان، ويشهد الفيلم أحداث صراع بينهما على ‏مدار النصف ساعة ‏الأولى.‏


وتدور أحداثه فى إطار من الأكشن والإثارة، ويشارك فى العمل مجموعة من النجوم أبرزهم أحمد زاهر ومايا نصرى ومحمد رضا، بالإضافة إلى الوجوه الجديدة أيمن كشك، وأشرف عبد العزيز.

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