بمهرجان همسة.. أحمد زاهر وابنته يحصلان على لقب أفضل ممثلين لعام 2020

View this post on Instagram

الحمدلله و الشكر لله جائزه افضل ممثل لعام ٢٠٢٠ من مهرجان همسه الدولي وجائزه افضل ممثله شابه ليلي احمد زاهر فضل و نعمه ستايليست @eslam_saad_designer شكرا للمهرجان و شكرا للجمهور العظيم اللي صوتلي 🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻