حسام الرفاعي يعلن عن مصير المطاعم والكافتيريات فى جامعة حلوان

قال الدكتور حسام الرفاعى، نائب رئيس جامعة حلوان لشئون الطلاب، إن المطاعم و الكافتيريات سوف تقوم بفتح أبوابها ومباشرة عملها مع بداية العام الدراسى الجامعى الجديد 2020/2021 ولكن سوف يكون عليها تطبيق الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة فيروس كورونا





وقد صرح الدكتور حسام الرفاعى لـ " صدى البلد " أن الكافتيريات والمطاعم الموجودة داخل الجامعة سوف تقوم بمباشرة عملها ولكن مع التنبيه على اتباع الاجراءات الاحترازية التى نصت عليها وزارة التعليم العالى والبحث العلمى فى الخطة التى وضعتها فى البداء فى العام الدراسي الجامعى الجديد 2020/2021





وكانت قد حددت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى خلال بيان صحفى لها عن شروط وإجراءات عمل الكافتيريات والمطاعم داخل الجامعات وقد قالت ان : لا يمنع اى خدمات لتقديم الطعام او المأكلولات داخل الجامعة شريطآ ان يقدم الطعام غلفًا مسبقًا وان يتم اتباع توجيهات وزارة الصحة والسكان، وعلى الجامعة التأكد من عدم مشاركة الطلبة طعامهم مع زملائهم، وُيفضل ارتداء أقنعة الوجه البلاستيكية أثناء استراحة تناول الطعام، بسبب الحاجة إلى إزالة الكمامات مؤقتا.





وينبغى على المطاعم والكافتيريات اتباع تعليمات وزارة الصحة والسكان بخصوص المقاهى والمطاعم وبالتحديد ما يتعلق منها بالقدرة الاستيعابية المكان والحرص على تطبيق قواعد التباعد الاجتماعى واستخدام اطباق و اكواب التى تستعمل مرة واحدة فقط بالاضافة الى التطهير الدائم والمستمر





وكان قد اعلن الوزير خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى عن موعد بداء العام الدارسى الجديد بالجامعات ابتداء من يوم السبت الموافق 17/10/2020 وتستمر الدراسة بالفصل الدراسى الاول لمدة 14 اسبوعا وينتهى الفصل الدراسى الاول فى 21/1/2021





وتجري امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق 23-1-2021، حتى يوم الخميس الموافق 4-2-2021 وفقًا لطبيعة الدراسة والأمتحانات بكل الكليات، على أن تبدأ أجازة نصف العام الدراسي يوم السبت الموافق 6-2-2021، حتى يوم الخميس الموافق 18-2-2021، على أن تستانف الدراسة بالفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 20-2-2021، وتستمر الدراسة لمدة ستة عشر أسبوعًا وتنتهي يوم الخميس الموافق 10-6-2021، وتجرى امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني خلال شهر يونيو ويوليو 2021، وفقأ لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية