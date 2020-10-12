AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

حسام الرفاعي يعلن عن مصير المطاعم والكافتيريات فى جامعة حلوان

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 09:31 م
الدكتور حسام الرفاعى
الدكتور حسام الرفاعى نائب رئيس جامعة حلوان
Advertisements
قسم التعليم
قال الدكتور حسام الرفاعى، نائب رئيس جامعة حلوان لشئون الطلاب، إن المطاعم والكافتيريات سوف تقوم بفتح أبوابها ومباشرة عملها مع بداية العام الدراسى الجامعى الجديد 2020/2021 ولكن سوف يكون عليها تطبيق الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة فيروس كورونا 

وقد صرح الدكتور حسام الرفاعى لـ " صدى البلد "أن الكافتيريات والمطاعم الموجودة  داخل الجامعة سوف تقوم بمباشرة عملها ولكن مع التنبيه على اتباع الاجراءات الاحترازية التى نصت عليها وزارة التعليم العالى والبحث العلمى فى الخطة التى وضعتها فى البداء فى العام الدراسي الجامعى الجديد 2020/2021 

وكانت قد حددت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى خلال بيان صحفى لها عن شروط وإجراءات عمل الكافتيريات والمطاعم داخل الجامعات وقد قالت ان : لا يمنع اى خدمات لتقديم الطعام او المأكلولات داخل الجامعة شريطآ ان يقدم الطعام غلفًا مسبقًا وان يتم اتباع توجيهات وزارة الصحة والسكان، وعلى الجامعة التأكد من عدم مشاركة الطلبة طعامهم مع زملائهم، وُيفضل ارتداء أقنعة الوجه البلاستيكية أثناء استراحة تناول الطعام، بسبب الحاجة إلى إزالة الكمامات مؤقتا.  

وينبغى على المطاعم والكافتيريات اتباع تعليمات وزارة الصحة والسكان بخصوص المقاهى والمطاعم وبالتحديد ما يتعلق منها بالقدرة الاستيعابية المكان والحرص على تطبيق قواعد التباعد الاجتماعى واستخدام اطباق و اكواب التى تستعمل مرة واحدة فقط بالاضافة الى التطهير الدائم والمستمر 

وكان قد اعلن الوزير خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى عن موعد بداء العام الدارسى الجديد بالجامعات ابتداء من يوم السبت الموافق 17/10/2020 وتستمر الدراسة بالفصل الدراسى الاول لمدة 14 اسبوعا وينتهى الفصل الدراسى الاول فى 21/1/2021

وتجري امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق 23-1-2021، حتى يوم الخميس الموافق 4-2-2021 وفقًا لطبيعة الدراسة والأمتحانات بكل الكليات، على أن تبدأ أجازة نصف العام الدراسي يوم السبت الموافق 6-2-2021، حتى يوم الخميس الموافق 18-2-2021، على أن تستانف الدراسة بالفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 20-2-2021، وتستمر الدراسة لمدة ستة عشر أسبوعًا وتنتهي يوم الخميس الموافق 10-6-2021، وتجرى امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني خلال شهر يونيو ويوليو 2021، وفقأ لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

التعليم العالي: الاتفاق مع الجامعات الخاصة على إعادة النظر في المصاريف الدراسية.. مطلوب خلال 30 يوما من كل جامعة وكلية وضع نموذج لـ التعليم الهجين.. وتقليل عدد الطلاب في المدن الجامعية

اتفاقية جديدة بين جامعة القاهرة و"الاتصالات" لتطبيق التعليم الإلكتروني

عميد زراعة عين شمس: لن نشارك ببرنامج محو الأمية .. ومستعدون للامتحانات الإلكترونية

تجارة خارجية حلوان تعلن عن موعد التقديم بشعبة لغات انتساب

نتيجة الفصل الثاني لأقسام كلية آداب حلوان.. عبر هذا الرابط

نتيجة طلاب أقسام آداب حلوان عبر هذا الرابط.. الآن

ترشيحاتنا

الاغتصاب السبب.. أول تعليق لـ سعد لمجرد بعد إلغاء حفله بالقاهرة

تثير الجدل.. 10 صور تكشف عن الماركات العالمية لملابس هيفاء وهبي

مستشار المفتي: لا يمكن التعامل مع شرب السجائر بالمنع الفوري.. فيديو

مصاريف التأمين على الطلاب إجباريا |تفاصيل

مليون جنيه.. عقوبة قاسية للمدارس الرافضة لرد المصروفات

رغم نشرها مقطعا إباحيا .. الإفراج عن هيا الشعيبي ومنعها من الظهور بالسعودية

AdvertisementS

مصرع طفل وإصابة 3 من زملائه إثر تصادم أتوبيس مدرسة بطريق السويس

على طريقة رمضان صبحي .. غضب عارم في المقاصة من بيراميدز بسبب محمد إبراهيم

قرار عاجل من الداخلية بشأن تركيب الملصق الإلكترونى لجميع المركبات

كارثة.. الصحة العالمية تحذر من إجراء خطير لكسب المناعة

وفاة الفنان سامي عوض الله أحد نجوم مسرح البالون

ناصر ماهر يوقع لبيراميدز ومصيره بـ يد الأهلي

وزيرة التضامن تعلن عن حزمة أخبار سارة للشعب المصري

تعرف على أبرز المزايا التى أقرتها وزارة التعليم للطلاب والمعلمين في العام الدراسي الجديد

التعليم: سيكون هناك تنسيق كامل مع وزارة الصحة والطب الوقائي في حال ظهور أى حالات اشتباه كورونا بالمدارس.. فيديو

الغيرة القاتلة .. جريمة بشعة تهز مدينة السادات .. ووالد الضحية: حرقوا ابني قدام عيني.. فيديو

أخبار الرياضة| الأهلي يقترب من ضم صفقة الزمالك.. موسيماني يفاجئ اللاعبين.. انتقال ناصر ماهر لبيراميدز مهدد بالفشل

بيهددوني بالقتل .. أحمد موسى: ثابت على موقفي منذ 2011 حتى الآن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. باقة ورود سامة تصيب عروسا بالعمى ليلة زفافها | صور

جمبسوت ستان.. لاميتا فرنجية تستعرض أناقتها في إطلالة أنيقة.. شاهد

تثير الجدل.. 10 صور تكشف عن الماركات العالمية لملابس هيفاء وهبي