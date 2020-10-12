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تعليم

موعد التقديم والأوراق المطلوبة لجامعة الدلتا التكنولوجية

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 10:01 م
جامعة الدلتا التكنولوجية
جامعة الدلتا التكنولوجية
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قسم التعليم

أعلنت جامعة الدلتا التكنولوجية عن الأوراق وموعد فتح باب التقديم لها لطلاب الثانوية العامة الراغبين بالالتحاق بالجامعة.


وينشر صدى البلد الأوراق المطلوبة من طلاب الثانوية الراغبين الالتحاق بكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة للعام بجامعة الدلتا التكنولوجية للعام الدراسى 2020/2021


 - بطاقة الترشيح النهائية وثلاث صور منها

 

- اصل شهادة الثانوية العامة وثلاث صور منها

 

- اصل شهادة ميلاد حديثة مميكنة موضح بها الرقم الثلاثى وثلاث صور منها

 

- خمس صور لبطاقة الرقم القومى للطالب

 

- 8 صور سخصية مقاس 4*6

 

- إستمارة 2 جند للذكور

 

- إستمارة 6 جند للذكور

 

- ملف بلاستيك يوضع فيه كل الاوراق

 

 وكانت قد قالت هدير الجوهرى المتحدث الاعلامى لجامعة الدلتا التكنولوجية فى تصريحات خاصة ل " صدى البلد " أن مصروفات العام الدراسى الجامعى الجديد 2020/2021 هي 10 آلاف جنيه بواقع 5 آلاف لكل فصل دراسى.

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وتعد الدراسة في الجامعة التكنولوجية دمجا بين الدراسة النظرية والعملية، ٦٠٪منها عملي تطبيقى و٤٠٪نظري فهي تشمل تخصصات تكنولوجية في مجالات أكثر ارتباطا بسوق العمل، فالتعليم التكنولوجى قاطرة التنمية لأى دولة في العالم .

 

وتحتوي الجامعة على كلية واحدة الآن وهى كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، وتضم 4 برامج تكنولوجيا للدراسة هي:

 

- برنامج تكنولوجيا الميكاترونكس

  

- برنامج تكنولوجيا الاوتوترونكس

  

- برنامج تكنولوجيا معلومات

   

- برنامج تكنولوجيا طاقة جديدة ومتجددة

 

وتقبل الجامعة الطلاب الحاصلين علي الثانوية العامة والثانوية الفنية، وتعد امتدادا لمسار التعليم الفنى ويتم  اكساب الطلاب المهارات العملية والعلمية لمواكبة متطلبات سوق العمل المحلية والدولية،وتهدف إلى تزويد الخريجين بالجودة والكفاءة ليكونوا نواة للعمل الفنى المحترف وتحقيق التميز والإبداع ومواجهة التحديات الحالية والمستقبلية و إحداث  طفرة كبيرة في مجال التعليم التكنولوجى فى مصر.

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