برغم غيابه .. فضل شاكر يكشف عن الصور الأولى لحفل زفاف ابنه





وعلق فضل شاكر على الصور قائلا: "مبروك حبيبي بابا الله يسعد قلبك ويرزقك بالذرية الصالحة".





وتغيب فضل شاكر عن حفل زفاف نجله لعدم تمكنه من السفر إلى لبنان، ولكنه سجل أغنية بصوته من أجل زفة العروسين.





وتزوج محمد فضل شاكر من كاترينا مراد، في حفل جمع المقربين، حيث غنى محمد لزوجته أغنية جديدة ستصدر قريبًا في ألبومه الجديد.





وكان محمد شاكر، قد أعلن خطبته عبر حسابه على إنستجرام، يوم 21 نوفمبر 2017، حيث نشر صورة يده، إلى جانب يد فتاة، وهما يضعان خاتمي الخطوبة، وعلق: "روح نادرة جدًا".





يذكر أن محمد شاكر، طرح مؤخرًا أغنيته الجديدة بعنوان "خلصت القصة"، على قناته الخاصة بموقع اليوتيوب، وهي من كلمات زياد شديد وألحان شادي جارور، وتوزيع رواد همدر ومكس وماستر روجيه أبي عقل.





نشر المطرب فضل شاكر صورا من حفل زفاف نجله محمد شاكر والذى يقام حاليا فى بيروت وتحديدا بأحد الفنادق الكبرى.