رئيس جامعة سوهاج يفتتح فعاليات ويبينار كلية الطب البشري

افتتح الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، فعاليات الويبينار الذي نظمته كلية الطب البشري تحت عنوان "العودة إلى الجامعة فى ظل الكورونا" “ وذلك عبر تقنية الـ Webex.





وذلك بحضور الدكتور حسان النعماني، القائم بعمل عميد الكلية، والدكتور أسامة رشاد الشريف، وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور صلاح رشدي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور ممدوح عصمت، مدير وحدة مكافحة العدوى.









ووجه "عزيز" رسالة تهنئة لجميع منسوبي كلية الطب البشري لإعادة تجديد اعتماد الكلية، وأكد أن الجامعة حريصة على اتخاذ وتطبيق كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، استعدادًا للعام الدراسى الجديد، وذلك للحفاظ على صحة أبنائها الطلاب وجميع منسوبيها.





وأوضح أنه طبقًا لتوجيهات وزارة التعليم العالى والبحث العلمى سوف يتم تطبيق نظام التعليم الهجين لأول مرة هذا العام بالجامعة الذى يمزج بين التعليم وجهًا لوجه والتعليم عن بُعد لتيسير العملية التعليمية، وفى هذا الصدد تم عقد ورش عمل لأعضاء هيئة التدريس وتدريبهم على الطرق الحديثة للتواصل مع الطلاب، كما تم عمل منصة إلكترونية تشمل جميع بيانات طلاب الجامعة.





وأشار رئيس الجامعة إلى أنه تم الانتهاء من وضع الجداول الدراسية بالكليات المختلفة مع مراعاة توزيع الطلاب على مجموعات صغيرة، مؤكدًا ضرورة الالتزام بتلك الجداول وبالإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على سلامة الجميع.





وقال الدكتور حسان النعماني، إن الكلية حرصت على تنفيذ هذا الويبينار لتوعية وتعريف طلابها بآليات الدراسة والإجراءات المتبعة داخل الكلية فى ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث شارك بالويبينار عدد كبير من طلاب الفرق المختلفة وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية.





وأوضح الدكتور أسامة رشاد الشريف، أن الويبينار تناول مناقشة عدد من الموضوعات التى تضمنت التعرف على الإجراءات الإحترازية العامة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وكيفية مواجهة تلك الجائحة، إلى جانب مناقشة مقترحات الأنشطة والخدمات المجتمعية والبيئية للكلية فى ظل تلك التغيرات.





وتحدث الدكتور صلاح رشدي، عن نظام التدريس وآليات الحضور والامتحانات لطلاب البكالوريوس والدراسات العليا هذا العام، كما قام بعرض البدائل فى حال حدوث أية طوارئ.



