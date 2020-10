بعد الهجوم على الممثلة الإسرائيلية بسبب كليوباترا.. نجمات جسدن الملكة الفرعونية على الشاشة.. هند صبري مرتين في السينما وسلاف بـ الدراما

- نجمات جسدن الملكة الفرعونية على الشاشة

- هند صبري قدمت شخصية كليوباترا مرتين

- سلاف فواخرجي أجادت تجسيدها









أثارت الممثلة الإسرائيلية "جال جادوت"، حالة من الجدل الواسع بعد إعلانها تقديم شخصية كليوباترا فى عمل سينمائى، وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، وهو الأمر الذى قُوبل بالرفض من قبل عدد من متابعيها والجمهور العربى خصوصا أنه ليس من المنطقى تجسيد ممثلة إسرائيلية لشخصية مصرية فرعونية.





كما أن هناك عددًا من النجوم العرب والأجانب سبق وقدموا هذه الشخصية فى عدد من الأعمال الفنية ولعل أبرزهن هند صبرى وسلاف فواخرجى واليزابيث تايلور ونرصد فى التقرير التالى أبرز الأعمال والنجمات اللاتى قدمن شخصية كليوباترا.





هند صبري

قدمت الفنانة هند صبرى شخصية الملكة كليوباترا في فيلم "الكنز 1 و2" مع مجموعة من النجوم منهم الفنان محمد سعد ومحمد رمضان وروبى وأحمد رزق ومن إخراج شريف عرفة، وكانت شخصية كليوباترا تستهوى هند صبرى منذ بداياتها فى عالم الفن وفى مشهد بفيلمها الأول "مذكرات مراهقة"، وكان المشهد عبارة عن حلم لبطلة العمل "جميلة"، والتى تتخيل أن حبيبها، أحمد عز، هو "أنطونيو"، الذى أحب "كليوباترا"، وذلك خلال رحلتها المدرسية فى محافظة الأقصر.





سلاف فواخرجي

وفى عام 2010 جسدت الفنانة السورية "سلاف فواخرجى" مسلسل درامى يروى فيه تفاصيل حياة الملكة كليوباترا المسلسل إنتاج مصرى خليجى مشترك من إخراج زوجها وائل رمضان.





إليزابيث تايلور

كما قدمت الفنانة البريطانية "إليزابيث تايلور" الشخصية المحورية فى فيلم "كليوباترا" إنتاج 1963 أمام ريتشارد بيرتون، الذى جسد شخصية القائد الرومانى أنطونيو، وحقق الفيلم نجاحًا كبيرًا. تقاضت عنه مليون دولار فى حين بلغت ميزانية الفيلم 20 مليون دولار.





مونيكا بيلوتشي

واستطاعت النجمة العالمية مونيكا بيلوتشى من تجسيد شخصية الملكة كليوباترا فى فيلم إنتاج فرنسى إيطالى مشترك باسم Asterix & Obelix: Mission Cleopatra وذلك عام 2002.





صوفيا لورين

أما النجمة صوفيا لورين جسدت دور كليوباترا فى فيلم The Two Nights With Cleopatra الذى أنتج عام 1954، وحقق فيه معجزة خاصة من حيث اختيار البطلة والقصة والإخراج والملابس بإمكانيات هذه الفترة.





فيفيان لي

وقدمت النجمة العالمية فيفيان لى دور كليوباترا فى فيلم "قيصر وكليوباترا" عام 1945 والذى تدور قصته حول لقاء كليوباترا بالشاب يوليوس قيصر أثناء حكمها لمصر، بالتزامن مع توقيت منتصف الحرب الأهلية الرومانية، والذى تألقت فيه فيفيان لى باختيار أزياء ومكياج كليوباترا بشكل أكثر من رائع فبدت ملكة أسطورية على حق.