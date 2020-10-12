وزير التعليم يعلن تخصصات جديدة في المدارس التكنولوجية.. تفاصيل

وأضاف طارق شوقي، في حواره مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة "أون إي"، أن التعليم الفني بنى ألمانيا وسنغافورة، والمدارس التكنولوجية التطبيقية عليها إقبال كبير.



