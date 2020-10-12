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وزير التعليم يعلن تخصصات جديدة في المدارس التكنولوجية.. تفاصيل

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 11:12 م
طارق شوقي وزير التعليم
طارق شوقي وزير التعليم
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هاني حسين
قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن مدارس التكنولوجيا التطبيقية إحدى الجواهر التعليمية في مصر.

وأضاف طارق شوقي، في حواره مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة "أون إي"، أن التعليم الفني بنى ألمانيا وسنغافورة، والمدارس التكنولوجية التطبيقية عليها إقبال كبير.

وتابع طارق شوقي "المدارس التكنولوجية التطبيقية بها تخصصات عدة منها مدرسة صناعة السينما ومدرسة عن الذكاء الصناعي والألعاب الرقمية".

وأكد طارق شوقي أن "مدارس التكنولوجيا التطبيقية أصبح بها تخصصات لم تكن متواجدة وتضمن توفير فرص عمل للخريجين فور التخرج".

واستطرد طارق شوقي "نبني نظام تعليم فني جديد مبني على الجدارات، وأدعو الجميع لزيارة المدارس التكنولوجية التطبيقية وبها تخصصات قد تلقى اهتمام الطلاب أنفسهم".

وفي سياق متصل، قال طارق شوقي "المدارس اليابانية  بدأت في عملها  الأسبوع الجاري، وسعداء بوصول المديرين اليابانيين الذين تعطل وصولهم بسبب جائحة كورونا، مضيفا "المنهج في المدارس اليابانية منهج مصري بنكهة يابانية ونرسل مجموعات من المدرسين المصريين في اليابان لاكتساب خبرات".

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