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صاحبة فيديو تنظيف مدرسة بالأقصر: قتلت عقربا قبل أن يلدغ الطلاب..فيديو

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 02:33 ص
مديرة مدرسة السلام
مديرة مدرسة السلام بالأقصر
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محمود محسن
أكدت منى يوسف، مديرة مدرسة السلام بأرمنت في محافظة الأقصر، وصاحبة فيديو تنظيف المدرسة، أنها تعمل بالتربية والتعليم منذ 38 عاما، مؤكدة أن الجميع في المدرسة يتعاونون ولا فرق بين المدرس والمدير.

وأضافت يوسف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياه اليوم" عبر فضائية "الحياة"، أنها تتمنى أن تقوم بمسح وتنظيف المدارس كلها، مؤكدة أنها تشعر أن جميع الطلاب أولادها وأحفادها.

وتابعت مديرة مدرسة السلام بأرمنت، أن المدرسة هي منزلها الحقيقى، مشيرة إلى أنها قامت قبل ذلك، بقتل عقرب بقدمها؛ خشية أن يصيب أي طالب بأذى.
 
وكانت صفحات التواصل الاجتماعى، احتفت بصورة مديرة المدرسة، بمركز أرمنت، وهى تقوم بتنظيف أرجاء المدرسة، وذلك استعدادا للعام الدراسى الجديد.
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