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لأول مرة.. أمير كرارة يروي تفاصيل رؤيته الشهيد أحمد منسي في الحلم

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 11:55 م
صدى البلد
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حمزة شعيب
حل الفنان أمير كرارة والمخرج بيتر ميمي، ضيفين على الفنانة إسعاد يونس مقدمة برنامج "صاحبة السعادة" والمذاع عبر قناة "دي إم سي"،  ليتحدثا عن مسلسل "الاختيار" الذي قدماه سويًا، الموسم الرمضاني الماضي، ويحكي سيرة الشهيد أحمد منسي.

وروي كرارة لأول مرة كواليس رؤيته لـ البطل الشهيد أحمد المنسي في الحلم، قائلا:" شوفت منسي في الحلم بقوله انت مبسوط قالي ده فرحي النهاردة، معقبا:" المسلسل كده  كده كان ناجح ومكنتش مضطر أقول الحلم ولكن انا من كتر من كنا بنتكلم على الشهيد حسيت انه صاحبي".

وقال أمير كرارة:" مكنتش متوقع ضخامة وحجم مسلسل الإختيار إلا بعد الإنتهاء منه، متابعا:" الناس كلها تأثرت بالمسلسل والرسالة وصلتلهم كويس جدا ورد الفعل اللى شوفته في الشارع كان رهيب".

وتابع:" مسلسل الإختيار خلي كل طفل مصري حلمه يدخل الجيش ويحمل السلاح ويدافع عن بلده".

وعن إرتدائه للبدلة الميري، قال كرارة:" فيه أحساس غريب كان بينتابني لما بلبس البدلة الميري وبلاقي نفسي بحط ايدي ورا ضهري وبتكلم بطريقة معينة، حقيقة البدلة الميري لها شعور مختلف".

الاختيار بطولة أمير كرارة، أحمد العوضي، دينا فؤاد، إسلام جمال. سيناريو وحوار باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي، ومن إنتاج سينرجي.

ويتناول المسلسل لأول مرة في الدراما المصرية، حياة أحمد صابر المنسي قائد الكتيبة 103 صاعقة  الذي استشهد في كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء، على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية في حياة البطل الراحل.
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