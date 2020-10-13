قبل بدء الدراسة.. تصريحات مهمة من وزير التعليم لـ الطلاب وأولياء الأمور

حل الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، ضيفا على الإعلامية لميس الحديدي في برنامج " كلمة أخيرة " المذاع على قناة " أون اي".





وتحدث شوقي عن ملامح العام الدراسي الجديد قبل انطلاقه بأيام، وشرح طريقة تنفيذ الإجراءات الاحترازية داخل المدارس؛ للحد من انتشار فيروس كورونا.





وفيما يلي أبرز تصريحات وزير التربية والتعليم:





التليفزيون الأساس في الحصص الدراسية من الصف الرابع الابتدائي وحتى الثالث الثانوي.





حضور وغياب بالمدارس.. ومتر ونصف المسافة بين كل طالب.





إجراءات التعليم عن بعد لحماية أبنائنا وإدارة العام الدراسي بشكل جيد.





أعطينا مدير المدرسة حرية الحركة في تشكيل جداول حضور الطلاب.





كل طالب يمتلك جدولا دراسيا متكاملا على مدار الأسبوع.





وجود المديرين اليابانيين يحسن الأداء داخل المدارس اليابانية.





الرئيس كلف الحكومة بالتفكير في حلول تساعد الأمهات العاملات أثناء الدراسة.





نرسل مجموعات من المدرسين المصريين إلى اليابان لاكتساب خبرات.





من يسقط في 4 مواد أو أكثر في العام الدراسي يعيد العام الدراسي وفق القانون والعلم.





السناتر لا تنتمي إلى منظومة التربية والتعليم وغير مقننة.





المدارس اليابانية بها منهج مصري بنكهة يابانية.





الكتاب الدراسي رقمي في الثانوية العامة.. و تكلفة إنتاج الورقي غير مبررة.





منظومة جديدة للتعامل مع المدارس الدولية والخاصة.