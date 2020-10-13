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رياضة

مرتضى منصور: حققت 35 بطولة.. وأرفض لقب الترابيزة والشمسية

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 02:54 ص
مرتضي منصور رئيس
مرتضي منصور رئيس الزمالك
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حسام الحارتي
أكد المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك، أنه أشرف بنفسه على تصميمات الثورة الإنشائية للقلعة البيضاء؛ مما ساهم في توفير 35 مليون جنيه لخزانة النادي.

وقال مرتضي منصور في تصريحات هاتفية لفضائية " الزمالك":" أرفض لقب رئيس " الترابيزة والشمسية "، وتمكنت من تحقيق 35 بطولة لنادي الزمالك منهم 11 لقب في كرة القدم".

وتابع:" الفاسد الذي تم عزله هو من يدخل السياسة في الرياضة أو من يسرق أموال الدولة".

وتساءل مرتضي منصور: "نفسي أفهم أنا بتعاقب ليه؟، أنا بدخل في خلافات وصراعات مع الفاسدين، وعلى رأسهم أعضاء اللجنة الأولمبية.. أنا مش شغال مقاول أمشي بمزاجكم وأنا جاي عن طريق انتخابات شرعية".
 
وتابع: " لم ولن أذهب لوزير الشباب والرياضة كما تردد؛ لأن الموضوع منتهي، كل المواقع التي نشرت خبر تواجدي في مبنى الوزارة كاذبة، ويوم الأحد سيصدر حكم القضاء في الدعوى التي أقمتها ضد اللجنة الأولمبية".
 
وأوضح مرتضي منصور، أنه مازال متمسكا بمنع الملايين من متابعيه ومحبيه من النزول للشوارع؛ منعا لإحداث الفوضي .

واوصل:" مرتضى مش أهم من البلد والفاسدين هما اللي بيتحكموا وبيعزلوا دلوقتي".
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