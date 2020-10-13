مرتضى منصور: حققت 35 بطولة.. وأرفض لقب الترابيزة والشمسية

أكد المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك، أنه أشرف بنفسه على تصميمات الثورة الإنشائية للقلعة البيضاء؛ مما ساهم في توفير 35 مليون جنيه لخزانة النادي.





وقال مرتضي منصور في تصريحات هاتفية لفضائية " الزمالك":" أرفض لقب رئيس " الترابيزة والشمسية "، وتمكنت من تحقيق 35 بطولة لنادي الزمالك منهم 11 لقب في كرة القدم".





وتابع:" الفاسد الذي تم عزله هو من يدخل السياسة في الرياضة أو من يسرق أموال الدولة".





أمشي بمزاجكم وأنا جاي عن طريق انتخابات شرعية". وتساءل مرتضي منصور: "نفسي أفهم أنا بتعاقب ليه؟، أنا بدخل في خلافات وصراعات مع الفاسدين، وعلى رأسهم أعضاء اللجنة الأولمبية .. أنا مش شغال مقاول وتابع: " لم ولن أذهب لوزير الشباب والرياضة كما تردد؛ لأن الموضوع منتهي، كل المواقع التي نشرت خبر تواجدي في مبنى الوزارة كاذبة، ويوم الأحد سيصدر حكم القضاء في الدعوى التي أقمتها ضد اللجنة الأولمبية".