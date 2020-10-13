مجلس صندوق البحوث العلمية بجامعة بنها يعقد اجتماعه الدوري ..صور

عقد مجلس إدارة صندوق حساب البحوث العلمية بجامعة بنها اجتماعه الدوري برئاسة الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة.





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وناقش الاجتماع الحساب الختامي للصندوق للعام الماضي ، كما استعرض الموضوعات الخاصة بالمشروعات البحثية التي يمولها الصندوق والتي تهدف الي بناء قدرات شباب الباحثين بالجامعة.



وكان الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها قد اجرى جولة تفقدية بعدد من الكليات لمتابعة استعدادات العام الدراسى الجديد 2020 /2021 ، ومتابعة أعمال الكشف الطبي للطلاب الجدد المرشحين للقبول بكليات الجامعة.



رافق السعيد خلال الجولة الدكتور أسامة صلاح الدين عميد كلية التربية الرياضية ، والدكتورة إيمان عبد الحق عميد كلية التربية ، والدكتور رضا عبد الحليم عميد كلية الحقوق ، والدكتور وليد طلعت المشرف على كلية العلاج الطبيعى ، ورفعت نان أمين الجامعة المساعد للشئون الإدارية ، والدكتور شريف المهدى مدير عام الشئون الطبية بالجامعة ووكلاء الكليات.



واطمأن رئيس الجامعة على تجهيز القاعات الدراسية والمدرجات والمعامل والانتهاء من كافة التجهيزات لاستقبال الطلاب فى العام الدراسى الجديد ، كما تفقد مبنى العيادات الخارجية بكلية العلاج الطبيعى.



من ناحية أخرى تابع السعيد إجراءات الكشف الطبى على الطلاب الجدد داخل العيادات الطبية بالكليات وكذلك الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الجامعة وتوفير كافة التسهيلات وسبل الراحة للطلاب.

كما تفقد رئيس الجامعة خلال جولته أيضا أعمال امتحانات الدور الثانى لطلاب الدراسات العليا بكلية التربية الرياضية وإجراء المقابلات الشخصية للطلاب الجدد الملتحقين بكليتى التربية والعلاج الطبيعي.

من ناحية أخرى افتتح رئيس جامعة بنها خلال جولته دورة إعداد المعلم الجامعى والتى تنظمها كلية التربية لمعاونى أعضاء هيئة التدريس بكليات الجامعة ويحاضر فيها أساتذة من الكلية.

من ناحية أخرى تابع السعيد إجراءات الكشف الطبى على الطلاب الجدد داخل العيادات الطبية بالكليات وكذلك الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الجامعة وتوفير كافة التسهيلات وسبل الراحة للطلاب.

وبحضور الدكتورة راندا مصطفي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور ماهر حسب النبي المشرف العام على صندوق حساب البحوث العلمية وسامية عبد الحميد أمين عام الجامعة وعدد من عمداء الكليات.