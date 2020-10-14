AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

عيد مرازيق: فريق البنك الأهلي واجه صعوبات كبيرة للصعود لـ الدوري الممتاز.. فيديو

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 04:31 ص
عيد مرازيق
عيد مرازيق
Advertisements
محمد رشاد
تحدث عيد مرازيق المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الاهلي عن الصعوبات التي واجهها قبل النجاح في الصعود إلى الدوري الممتاز من بوابة مجموعة الصعيد.

وقال مرازيق لبرنامج الماتش الذي يقدمه هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد: "واجهنا العديد من الازمات والصعوبات خلال الفترة الماضية، ولكن في النهاية نجحنا في الصعود.

وأردف: "كنت اعاني من ضغوط كبيرة بسبب هدف الادارة من التعاقد معي؛ والذي كان الصعود للدوري الممتاز".

وأتم: لجنة الكرة ورئيس النادي نجحوا في التعاقد مع لاعبين مميزين.

ونفى اللواء أشرف نصار رئيس مجلس إدارة نادي البنك الأهلي ما نشر في بعض المواقع الالكترونية بشأن الاستغناء عن عيد مرازيق المدير الفني للفريق الذي كان يعمل باجتهاد طوال فترة تواجده مؤكدا انه لم يتم اختيار اي مدير فني جديد للفريق ولا صحة للاسماء التي تتردد حاليا على بعض المواقع.

وتأهل فريق البنك الأهلي لمنافسات الدورى الممتاز موسم 2020-2021 بعد التعادل مع فريق بترول أسيوط بهدف لكل منهما في المباراة التى اقيمت ضمن منافسات الجولة الـ 22 والأخيرة من مسابقة دوري القسم الثاني لمجموعة الصعيد.


ونجح فريق البنك الأهلي في الصعود بعدما خاض 22 مباراة وحقق الفوز في 12 مباراة وخسر مواجهتين وتعادل في 8 مواجهات وسجل لاعبوه 29 هدفا واستقبل 12 هدفا كأقوي خط هجوم بالمجموعة . 

ويتولى اللواء اشرف نصار منصب رئيس مجلس الإدارة ويتولى عيد مرازيق منصب المدير الفني للفريق الأول ونجح في قيادة الفريق للصعود من القسم الثالث الي الثاني ثم الي الممتاز . 

ولعب فريق البنك الأهلي الذي يقع في منطقة الجيزة بمجموعة الصعيد لأنه اقرب نادي الي خط الصعيد وفق التوزيع الجغرافي للأندية
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رسميا .. البنك الأهلي في الدورى الممتاز ممثلا عن مجموعة الصعيد

ممثل الصعيد.. معلومات عن فريق البنك الأهلي الصاعد حديثا للدوري الممتاز

بعد صعوده للدورى الممتاز .. مشوار البنك الأهلي في القسم الثاني

احتفال فريق البنك الأهلي بالصعود للدوري الممتاز ..فيديو

بعد ضياع حلم الممتاز.. خناقة شوارع بـ مباراة الألومنيوم وسوهاج .. فيديو

تأهل تاريخي .. المقاولون العرب يهنئ البنك الأهلي على الصعود للدوري الممتاز

ترشيحاتنا

توقعات طقس الأربعاء وبيان تفصيلي بدرجات الحرارة على محافظات مصر

بعد 6 سنوات من اعتزاله .. أسامة حسني يكشف الكواليس الأسرية مع الخطيب عقب رحيله عن الأهلي .. ويؤكد: الحصول على الحق بالقانون وليس بالتدني

تعرف على الأسعار النهائية لـ هواتف آيفون 12

نشرة كورونا الفنية| إصابة المخرج محمد سامي.. وتطورات الحالة الصحية لـ محمود الليثي

الفنان محمود الليثي يكشف تفاصيل إصابته ووالدته وزوجته بفيروس كورونا ..فيديو

كسر رقم رونالدو ويقترب من بيليه.. نيمار يصبح ثاني الهدافين في تاريخ المنتخب البرازيلي

AdvertisementS

حلمي طولان يهاجم ربيع ياسين: إحنا مش كفتجية

تركي آل الشيخ يغازل الأهلي.. مكافأة جديدة حال الفوز بـ أبطال أفريقيا

بعد 6 سنوات من اعتزاله .. أسامة حسني يكشف الكواليس الأسرية مع الخطيب عقب رحيله عن الأهلي .. ويؤكد: الحصول على الحق بالقانون وليس بالتدني

إبراهيم حسن ينتقد تعاقد الأهلي مع بيتسو موسيماني: هناك ضغوط إعلامية لإظهاره كـ مدرب معجزة

مرتضى منصور يحسم الجدل حول مشاركة فرجاني ساسي بمباراة الرجاء

مصر كلها هتسمع تسجيلاتك والسباب الموجه لي وللدولة.. مرتضى منصور لـ عمرو الجنايني: هحبسك

تصفيات مونديال 2022.. البرازيل تتعادل مع بيرو في الشوط الأول.. ونجم الهلال يسجل

مرتضى منصور: وزير الرياضة مش على راسه بطحة ومحدش يقدر يضغط عليه

هاشتاج إيهاب جلال مطلب جماهيري في الإسماعيلي

فرح علي تتألق مع حازم إمام في أحدث ظهور لها

كسر رقم رونالدو ويقترب من بيليه.. نيمار يصبح ثاني الهدافين في تاريخ المنتخب البرازيلي

ميسي يسب قائد منتخب بوليفيا بألفاظ بذيئة.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نمر يحتضن شجرة.. أفضل صور الطبيعة البرية لعام 2020

أغرب جريمة كرة قدم.. لاعبو فريق يقتلون زميلهم بعد تسجيل هدف في نفسه.. فيديو

شاهد.. امرأة عنصرية تعتدي على مُغني راب شهير أسمر البشرة وتقذفه بكلب.. فيديو