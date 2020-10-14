هل الدعاء بأن أتزوج شخص معين حرام ؟ الإفتاء ترد

هل الدعاء بان اتزوج شخص معين حرام ؟..سؤال أجاب عنه أحمد ممدوح، امين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر المذاع على صفحة دار الإفتاء عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.





وأجاب ممدوح، قائلًا: ليس حرما على الاطلاق، وندعو الله سبحانه وتعالى ان يرزقك الخير.

هل الدعاء بالزواج من شخص معين يغير القدر؟

قال الشيخ عبدالله العجمي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الدعاء من القدر ولا يغير القدر، وإذا أراد الله أن يعطي شيئا أجرى على لسانه الدعاء.

وأضاف": لو فتاة متعلقة بفلان، فعليها أن تتعلق بالخير والزوج الصالح أيا كان، وعليها الاستخارة بالاسم، لكن الإلحاح بتكرار اسم فلان غير مستحب ، ولكن الدعاء أن يكتب الله الخير.













حكم دعاء الفتاة بالزواج من شخص معين

قال الشيخ إسلام النواوى، الداعية الإسلامى إنه لا حرج شرعا فى أن تصلى الفتاة وتدعو الله تعالى فى صلاتها أن يرزقها بالزواج بمن تحب.



وأضاف النواوى، فى لقائه على فضائية "دريم"، ردا على فتاة تسأل "أنا أصلى وأقوم الليل وأدعو الله فى صلاتى بدعاء معين وهو أن يرزقنى الله الزواج بشخص معين فما الحكم؟ أنه ليس عيبا على الفتاة أن تدعو الله بمن تحبه، منوها أن السيدة خديجة كانت تحب رسول الله وأرسلت جاريتها لتخبره بذلك ثم تقدم لها النبى.



وأشار إلى أن الفتاة طالما ملتزمة بحدود الله ولم تتجاوزها فلا حرج فى هذا الفعل.









دعاء الزواج المستجاب من شخص معين بـ3 آيات من سورة البقرة بعد الفجر



1. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر.

2. اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله ماعلمت منه وما لم أعلم.

3. ومنها الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لمن سأله كيف أقول حين أسأل ربي؟ قال: قل: اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني، فإن هؤلاء تجمع لك دنياك وآخرتك. رواه مسلم من حديث طارق الأشجعي.



دعاء الزواج المستجاب ، ويتعين على الناس السعي في تحصيل العفة بالزواج وأن يستعينوا بالأسباب المشروعة وبالتقوى والعمل الصالح على تحصيل نفقات الزواج مع دعاء الزواج المستجاب ، كما أنه على المجتمعات أن تتعاون على تحقيق ذلك بمساعدة بعضهم بعضها، والسعي في تخفيف المهور وترك التكلف، وبعرض الأولياء نساءهم على من يرتضى دينه، فقال قال الله تعالى: «وَأَنْكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ».



اسرع دعاء مستجاب للزواج

اسرع دعاء مستجاب للزواج يعد من الضرورات حيث إن الزواج أحد سنن الأنبياء والرسل، وهو تاج الفضيلة والعفة، لذلك أنكر نبي الرحمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من قام بالامتناع عنه لأي سببا مهما كان، وقد استحب أهل العلم للمتزوج أن يكون لديه النية بزواجه موافقة السنة النبوية الشريفة، وإتباع أمر رب العالمين سبحانه وتعالي بإعمار الأرض والتكاثر والحفاظ على الدين وصيانته، فمن أمثلة اسرع دعاء مستجاب للزواج ما يلي:



1. اللهم إني أعوذ بك من بوار الأيم وتأخر الزواج وبطئه وأسألك أن ترزقني خيرا’ مما أستحق من الزوج (الزوجة) ومما اّمل وأن تقنعني واهلي به (بها).