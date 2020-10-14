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رياضة

شاهد.. رئيس البنك الأهلي المصري يكرم فريق الكرة بعد التأهل للدوري الممتاز.. فيديو

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 02:42 م
صدى البلد
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رباب الهوارى
قال هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، إنه سعيد للغاية بعد صعود فريق البنك الأهلي المصري للدوري الممتاز لكرة القدم لأول مرة بتاريخه.


وأضاف السيد هشام عكاشة: "أقدر حجم العمل الذي بذله الفريق خلال الموسم الماضي للوصول للممتاز ورفع اسم البنك الأهلي".


وأكد أن البنك الأهلي هو أول بنك مصرفي يصل إلى الممتاز، مخاطبا اللاعبين "جعلتونا ننظر لتاريخ النادي والذي مر على إنشائه ٦٠ عاما، ومعتمدين أن تظلوا رافعين اسم البنك".


وتابع: "لن نتراجع عن هذا الفوز ولن نبخل بأي مجهود"، مؤكدا أن حجم الفرحة التي انتابت المنظومة غير مسبوقه من قبل.


ووجه هشام عكاشة الشكر إلى اللواء أشرف نصار، رئيس مجلس إدارة نادي البنك الأهلي، لما بذله من جهد ودعم قوي للفريق خلال الفترة الماضية، وكذلك الجهاز الفني والإداري وكل لاعبي الفريق.


من جانبه، أكد يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، أنه تم تكريم فريق كرة القدم في حفل خاص اليوم، الأربعاء، مشيدًا بالجهد الكبير الذي بذله الفريق لتحقيق حلم الصعود للدوري الممتاز.


وأشار نائب رئيس البنك الأهلي إلى أنه ستتم دراسة زيادة ميزانية النادي بعد الصعود للدوري الممتاز، ودراسة احتياجاته كافة لضمان استمراره في الدوري.


ونجح فريق نادي البنك الأهلي المصري في الصعود للدوري الممتاز، بعد تعادله خارج الأرض مع فريق نادي بترول أسيوط بهدف لكل منهما، ويعد هذا الصعود هو الأول لنادي البنك الأهلي في تاريخه.
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