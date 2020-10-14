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محمد أبو العينين: 100 منحة تعليمية لأبناء شهداء الجيش والشرطة

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 10:16 م
النائب محمد أبو العينين
النائب محمد أبو العينين
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البهي عمرو
قال النائب محمد أبو العينين مرشح انتخابات مجلس النواب على المقعد الفردى رقم 10 في دائرة الجيزة والدقي والعجوزة رمز المدفع، إنه وفر منحًا لجميع المواطنين فى المحافظات وليس لأبناء الدائرة فقط.

وأضاف محمد أبو العينين، خلال تقديمه برنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن هناك 100 منحة تعليمية لأبناء شهداء الجيش والشرطة فى الأكاديمية البحرية.
 
ولفت محمد أبو العينين، إلى أن أى شخص يتقدم على مستوى الجمهورية يكون له الحق فى الحصول على المنحة، وأى شخص فى الدائرة يريد ان يحصل على المنحة يتم التوصية عليه.

وأكد  النائب محمد أبو العينين مرشح انتخابات مجلس النواب على المقعد الفردى رقم 10 في دائرة الجيزة والدقي والعجوزة رمز المدفع أنه خلال أول دورة انتخب بها في الجيزة كانت هناك فكرة لعمل مؤتمر مع جامعة القاهرة والمحافظ خلال ذلك الوقت مؤكدا أن رئيس الجامعة جمعنى مع  80 أستاذا من الأساتذة المتخصصين وكان ذلك خلال عام 2001.

وتابع النائب محمد أبو العينين أن "مشروع تحديث الجيزة" كان به 400 مشروع للمحافظة مؤكدا أن الهدف من ذلك أن يكون هناك جيزة جديدة,

وأشار أبو العينين إلى أن موضوع الرصف الطريق في شارع النيل وسليمان جوهر موضوع ضمن الاولويات خاصة مع وجود الباعة الجائلين الذين يجب أن نوفر فرص عمل لهم أو يتم عمل مكان آخر ويتم نقلهم إليه.

وقال النائب محمد أبو العينين سأعمل على حل مشكلة الباعة الجائلين بحيث لا نترك كبار السن أو الشباب. 
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