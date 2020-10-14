محمد أبو العينين: 100 منحة تعليمية لأبناء شهداء الجيش والشرطة

قال النائب محمد أبو العينين مرشح انتخابات مجلس النواب على المقعد الفردى رقم 10 في دائرة الجيزة والدقي والعجوزة رمز المدفع، إنه وفر منحًا لجميع المواطنين فى المحافظات وليس لأبناء الدائرة فقط.





وأضاف محمد أبو العينين، خلال تقديمه برنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن هناك 100 منحة تعليمية لأبناء شهداء الجيش والشرطة فى الأكاديمية البحرية.

ولفت محمد أبو العينين، إلى أن أى شخص يتقدم على مستوى الجمهورية يكون له الحق فى الحصول على المنحة، وأى شخص فى الدائرة يريد ان يحصل على المنحة يتم التوصية عليه.



