ابنة شهيد: جه اليوم اللي أفرّح والدي في تربته وأتخرج من كلية الشرطة.. فيديو

قدّم أبناء الشهداء رسالة للرئيس عبد الفتاح السيسى، الشعب المصرى، قائلين "إحنا ولادكم ولاد مصر بنأكد لكم وبنعاهدكم اننا هنكمل المشوار".





وقالت ملازم أول تحت الاختبار يارا عصام عبد الكريم زينة، ابنة الشهيد عصام عبد الكريم زينة، إن والدها استشهد على يد الإرهاب الجبان الذي يقتل المصريين بدم بارد، مشيرة إلى أن والدها كان يحافظ على عمله فى مديرية أمن جنوب سيناء دخل الإرهابى وفجّر قنبلة فى المكتب واستشهد والدها وآخرون من زملائه.





وتابعت " كان عندى 16 سنة وشقيقى 14 سنة ومنذ ذلك الحين قررنا أن نكون مشروع شهيد وأن نعوض مصر ونكون مشروع شهيد، وجه اليوم اللى افرح والدى فى تربته أنا بتخرج النهاردة من كلية الشرطة وشقيقي موجود على أرض الاستعراض فى الصف الثالث.





وأضافت "والله والله والله هما اغتالوا والدى لازم يطلع مكانه اتنين يضحوا بنفسهم ويكونوا مشروع شهيد علشانك يامصر".





وحرص طلاب وخريجو دفعة جديدة من أكاديمية الشرطة من طلبة الشرطة لعام 2020، على استعراض مهاراتهم القتالية، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى، من خلال استعراض اجتياز الموانع الخطرة متدرجة الصعوبة، كما حرص الطلاب على رفع علم مصر تحية للرئيس عبد الفتاح السيسى.





وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حفل تخرج دفعة جديدة من أكاديمية الشرطة من طلبة الشرطة لعام 2020، حيث استقبل حرس الشرف الرئيس بالسلام الوطني.





وبدأ احتفال اليوم، باستعراض تدريبات بدنية عالية القوة والمهارة للخريجين بعد أن ثقلتها التدريبات المستمرة والتمرينات المتقدمة لتعطى سرعة فى رد الفعل أمام أى عدو.