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محافظات

دراسة حديثة بجامعة المنوفية تبحث تمكين ذوي الاحتياجات الخاصة حركيا بتنمية الدولة اقتصاديا

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 01:39 م
صدى البلد
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مروة فاضل
حصلت الباحثة سارة عبد الكريم القلينى  بكلية الإقتصاد المنزلي جامعة المنوفية على درجة الدكتوراه  والتي جاءت بعنوان (استراتيجية إدارة تمكين ذوى القدرات الخاصة حركيا وعلاقته بالسلام الاجتماعى).  

وقد أوصت الدراسة بعدة توصيات تمكن من تواجد وتوظيف ذوي الاحتياجات حركيا بتنمية الدولة اقتصاديا من أهمها إيجاد توظيف مهنى وادارى لخريجى إدارة مؤسسات الأسرة والطفولة وفقا لما قام بدراسته من مقررات لذوى القدرات الخاصة حركيا، وذلك للحصول على حقوقهم ومن أهمها دور الأسرة فهى المؤسسة الأولى التى ينشأ ويتربي بها الفرد ويكتسب منها القيم المجتمعية، والمدرسة كمؤسسة تربوية رسمية تتولى تربية النشء للمشاركة الجادة في تنمية المجتمع وتسهم في اكسابهم المفاهيم الثقافية التى يرتيضها المجتمع ويرغبها، ووسائل الإعلام كمؤسسة تربوية مثيرة وجاذبية مثل التليفزيون والمسرح والصحيفة والكتاب والمعرض والفضائيات والانترنت والموبايل فهى أصبحت تشارك بشكل مباشر وغير مباشر في تربية الإنسان،والجمعيات الأهلية والمجتمع المدنى كمؤسسة تربوية اجتماعية كمشارك فعال في مجالات التنمية المجتمعية، الاندية ومراكز الشباب فلا بد من ضرورة تخصيص ميزانية مناسبة في الأندية المحترفة.

وتكونت لجنة المناقشة والحكم من الدكتورة نعمة رقبان أستاذ إدارة المنزل والمؤسسات ووكيل كلية الاقتصاد المنزلي الأسبق جامعة المنوفية عضوًا مشرفا والدكتورة مهجة مسلم أستاذ ورئيس قسم إداره المنزل والمؤسسات الأسبق بكلية الاقتصاد المنزلى بالمنوفية عضوا مناقشا والدكتورة يسرية أحمد أستاذ متفرغ بقسم الاقتصاد المنزلي كلية الزراعة جامعة الإسكندرية الدكتورة هبة شعيب أستاذ إدارة المنزل والمؤسسات بكلية الاقتصاد المنزلي جامعة المنوفية.
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