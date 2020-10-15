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رياضة

عصام الحضري يشارك متابعيه بصور من أوضة اللبس .. ويعلق: مع العالمي

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 03:11 م
صدى البلد
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سيد احمد
شارك  عصام الحضري حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر الأسبق ، صورتين له عبر انستجرام ؛ من برنامج "أوضة اللبس" الذي يقدمه أحمد حسام ميدو على شاشة قناة النهار .


وعلق الحضرى قائلا " أوضة_اللبس مع العالمي ahmedhossammido   " وتفاعل معة عدد كبير من متابعية وجاءت التعليقات كالاتى :

السد العالى - كابتن مصر - منور يانجم


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و قال عصام الحضري إن مستوى الدوري المصري حاليا يجعله غير متحمس للعودة إلى الملاعب مرة أخرى.


وتابع الحضري في تصريحاته عبر برنامج "أوضة اللبس" "من الصعب أن أعود إلى الملاعب مجددا فمستوى الدوري المصري في تلك الفترة لا يحفزني على ذلك".


وأضاف: "شخصيتي تتقبَّل استفزاز الإعلام والأجهزة الفنية والجمهور ودائمًا ما أستخدمها كـ حافز كبير لي، وهو ما كان يتعمَّد فِعله مانويل جوزيه ليُساعدني علي التألُّق وأحب استفزازي".


وختم حديثه قائلا: "عبد الواحد السيد كان أيضا يحب الصراعات ويحب المنافسة وهذا يساعده كثيرا  على التألق".

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