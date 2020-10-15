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برلمان

عبد الرحيم كمال: الشرطة المصرية لديها عقيدة أمنية راسخة تتمسك بصميم القانون في عملها

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 11:02 م
النائب عبد الرحيم
النائب عبد الرحيم كمال، عضو مجلس الشيوخ
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معتز الخصوصى
قال النائب عبد الرحيم كمال، عضو مجلس الشيوخ إن رسالة الرئيس السيسي وإشادته بتضحيات رجالات وأبطال الشرطة المصرية خلال حفل تخرج دفعة جديدة من أكاديمية الشرطة، يؤكد مدى التقدير الذي يكنه الوطن بكامله لتضحيات رجالات الشرطة ودفاعهم عن الوطن.

وقال في بيان له اليوم، إن ما يقدمه أبطال جهاز الشرطة للوطن كثير، وخصوصا في ظل معركة مستمرة مع الإرهاب موضحا أن هؤلاء الخونة يحصلون على مدد ودعم من الخارج، ومن جهات أجنبية وأجهزة استخبارات كارهة للوطن.

وشدد كمال أن الشرطة المصرية وعبر عقيدة أمنية راسخة تتمسك بصميم القانون في عملها، وحمت مصر من لحظات فوضى كثيرة تم التخطيط لها عبر عناصر من الخونة والإرهابيين من الداخل.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن ملايين المصريين اصبحوا يعلمون اليوم، مدى حجم وخطورة المعركة التي تخوضها مصر للدفاع عن أمنها وسيادتها واستقرارها.
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