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شاكر عبد الحميد: فيسبوك ديوان العرب.. والميديا تقدم ثقافة الاستهلاك

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 09:34 م
صدى البلد
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عبد الخالق صلاح
قال الدكتور شاكر عبد الحميد، وزيرِ الثقافةِ الأسبق، إن مقولة "الشعر ديوان العرب" تغيرت في الوقت الحالي وأصبح "فيس بوك ديوان العرب"، لأننا نعيش عصر الصورة.

وأضاف "شاكر" في حوار مع برنامج "رأي عام" مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، مساء اليوم الخميس، أن "الميديا لا تخلق مبدعًا فالكتابة موهبة وجزء منها يولد بها الشخص والجزء الثاني يُطوره بالتعلم وباكتساب المهارات والتدريب".

وتابع وزيرِ الثقافةِ الأسبق: "الإبداع حالة مستمرة لا تتوقف، فهناك أشخاص كثر يكتبون عبر الميديا ولكن المحصلة ضعيفة جدا".

وأضاف "شاكر" ، إن الشعب المصري قارئ، مضيفا أنه يتابع الشباب ويجده يشتري الكتب، وبعض دور النشر تبيع كثيرًا، ونشاهد إقبالًا وحوارات بين الشباب حول روايات يقرأونها، ما يؤكد أننا شعب قارئ جيد لا العكس.

وتابع ، إن وسائل التواصل الاجتماعي أثرت بشكل كبير على الإنتاج الأدبي، متابعا: "نوعية الأدباء قلت ولم يعد موجود أسماء كبيرة يتم ترشيحها لنوبل، والأسماء الموجودة منذ فترة ونادرا ما نسمع أسماء جديدة فازت بالجائزة".

وأوضح أن وسائل التواصل الاجتماعي، أثرت على القراءة وأذواق الناس، وأثرت على ثقافة الفرد، متابعا: "وسائل التواصل لا تقدم سوى ثقافة الاستهلاك".
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