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رشا مجدي: أبو العينين يوفر كافة أوجه الدعم لنادي سيراميكا كليوباترا.. فيديو

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 09:16 ص
الإعلامية رشا مجدي
الإعلامية رشا مجدي
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محمود محسن
قالت الإعلامية رشا مجدي إنه السعادة تسيطر على الوسط الرياضي بعد صعود نادي سيراميكا كليوباترا إلى بطولة الدوري الممتاز،مشيرة إلى تلقي مجلس إدارة نادي سيراميكا كلوباترا  من كبار نجوم كرة  القدم ،العديد من رسائل التهنئة على الصعود للدوري الممتاز .

وأضافت رشا مجدي خلال تقديمها برنامج صباح البلد عبر فضائية صدى البلد أن الجميع يؤكد أن نادي سيراميكا كليوباترا سيكون له شأن كبير في بطولة الدوري الممتاز مشيرة إلى أن الفريق قادر على إثبات ذلك خلال منافسات البطولة.

وتابعت مقدمة برنامج صباح البلد أن هناك دعم كبير يقدمه النائب محمد أبو العينين لنجاح الفريق وتوفير كافة الإمكانيات من أجل ذلك مؤكدة أن سيراميكا كليوباترا قادر على أن يكون الحصان الأسود خلال البطولة.

وقالت رشا مجدي:"انتظروا فريق قوي في بطولة الدوري الموسم القادم بفضل المنظومة الإحترافية والتخطيط الذي يقوم به الفريق مؤكدة أننا جزء من تلك المنظومة ونشجع فريقنا".

وأضافت الإعلامية رشا مجدي  أن النائب محمد أبو العينين هنأ اللاعبين على صعودهم للدوري الممتاز، وقال تهنئة من القلب لأبنائي في نادي سيراميكا كليوباترا على صعوده للمرة الأولي في تاريخه وهو حلم تمكننا من تحقيقه بعد مجهود كبير.
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