تكثيف حملات التفتيش والمرور على المدارس بأسيوط..صور

وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط قيادات المحافظة ورؤساء المراكز والأحياء بالمتابعة وتكثيف حملات التفتيش والمرور على المدارس للوقوف على الاستعدادات للعام الدراسي الجديد وتكثيف أعمال النظافة ورفع القمامة والمخلفات فضلًا عن ورفع وإزالة الاشغالات والمرافق من محيط المدارس والطرق المؤدية إليها بالتنسيق مع الجهات المعنية.





وشدد على إنهاء التجهيزات لاستقبال الطلاب غدا بالمدارس المحافظة وضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بجميع المدارس والإدارات التعليمية على مستوى قرى ومراكز المحافظة مع تكثيف حملات التوعية ونشر الوعي بين الطلاب والمعلمين لمواجهة جائحة كورونا المستجد "كوفيد ـ 19" حفاظًا على سلامة وصحة أبنائنا الطلاب وجميع العاملين بالمدارس والمترددين عليها.





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كان المهندس نبيل الطيبي سكرتير عام مساعد أسيوط قد تفقد عدد من مدارس مركزي أبنوب والفتح للوقوف على استعدادات وجاهزية المدارس لاستقبال العام الدراسي الجديد والإنتهاء من أعمال الصيانة والالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 بناءًا على تكليفات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بالمتابعة الدورية للقطاعات الخدمية المختلفة وذلك وفقًا لخطة الدولة والمحافظة للتعامل والاستعداد للدراسة.













وأوضح الطيبي أنه تم المرور على عدد من المدارس بمركز ابنوب بمشاركة تاج ابوسداح رئيس مركز ومدينة أبنوب للاطمئنان على الانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة قبل بدء العام الدراسي ووجود بوابات التعقيم ومراعاة التهوية الجيدة للفصول والحجرات فضلًا عن المرور على مدارس بمركز الفتح بحضور عبدالرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح للوقوف على كافة التجهيزات لاستقبال العام الدراسي الجديد وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا ومتابعة أعمال النظافة والتطهير بها مشيرًا إلى التشديد على مسئولي تلك المدارس بالالتزام بالاجراءات الوقائية وارتداء الكمامة والحرص على التباعد الاجتماعي قدر الامكان وتكثيف عمليات التعقيم والتطهير بصفة يومية قبل وبعد اليوم الدراسي.

















كان محافظ أسيوط تفقد خلال جولاته الميدانية المستمرة عدد من المدارس للوقوف على الاستعدادات والتأكد على جاهزية المدارس لإستقبال العام الدراسي الجديد والانتهاء من أعمال الصيانة كما ترأس اجتماعًا تنسيقيًا بقيادات التربية والتعليم بالمحافظة استعدادًا للعام الدراسي الجديد والوقوف على مدى جاهزية المدارس والإنتهاء من أعمال الصيانة قبل استقبال الطلاب في ضوء الخطة التي أعلنت عنها الدولة والمحافظة والالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد19.