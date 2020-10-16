AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

تكثيف حملات التفتيش والمرور على المدارس بأسيوط..صور

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 03:52 م
تعليم اسيوط
تعليم اسيوط
Advertisements
إيهاب عمر
وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط قيادات المحافظة ورؤساء المراكز والأحياء بالمتابعة وتكثيف حملات التفتيش والمرور على المدارس للوقوف على الاستعدادات للعام الدراسي الجديد وتكثيف أعمال النظافة ورفع القمامة والمخلفات فضلًا عن ورفع وإزالة الاشغالات والمرافق من محيط المدارس والطرق المؤدية إليها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وشدد على إنهاء التجهيزات لاستقبال الطلاب غدا بالمدارس المحافظة وضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بجميع المدارس والإدارات التعليمية على مستوى قرى ومراكز المحافظة مع تكثيف حملات التوعية ونشر الوعي بين الطلاب والمعلمين لمواجهة جائحة كورونا المستجد "كوفيد ـ 19" حفاظًا على سلامة وصحة أبنائنا الطلاب وجميع العاملين بالمدارس والمترددين عليها.

اقرأ أيضا :



كان المهندس نبيل الطيبي سكرتير عام مساعد أسيوط قد تفقد عدد من مدارس مركزي أبنوب والفتح للوقوف على استعدادات وجاهزية المدارس لاستقبال العام الدراسي الجديد والإنتهاء من أعمال الصيانة والالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 بناءًا على تكليفات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بالمتابعة الدورية للقطاعات الخدمية المختلفة وذلك وفقًا لخطة الدولة والمحافظة للتعامل والاستعداد للدراسة.



وأوضح الطيبي أنه تم المرور على عدد من المدارس بمركز ابنوب بمشاركة تاج ابوسداح رئيس مركز ومدينة أبنوب للاطمئنان على الانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة قبل بدء العام الدراسي ووجود بوابات التعقيم ومراعاة التهوية الجيدة للفصول والحجرات فضلًا عن المرور على مدارس بمركز الفتح بحضور عبدالرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح للوقوف على كافة التجهيزات لاستقبال العام الدراسي الجديد وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا ومتابعة أعمال النظافة والتطهير بها مشيرًا إلى التشديد على مسئولي تلك المدارس بالالتزام بالاجراءات الوقائية وارتداء الكمامة والحرص على التباعد الاجتماعي قدر الامكان وتكثيف عمليات التعقيم والتطهير بصفة يومية قبل وبعد اليوم الدراسي. 




كان محافظ أسيوط تفقد خلال جولاته الميدانية المستمرة عدد من المدارس للوقوف على الاستعدادات والتأكد على جاهزية المدارس لإستقبال العام الدراسي الجديد والانتهاء من أعمال الصيانة كما ترأس اجتماعًا تنسيقيًا بقيادات التربية والتعليم بالمحافظة استعدادًا للعام الدراسي الجديد والوقوف على مدى جاهزية المدارس والإنتهاء من أعمال الصيانة قبل استقبال الطلاب في ضوء الخطة التي أعلنت عنها الدولة والمحافظة والالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد19.
تكثيف حملات التفتيش والمرور على المدارس بأسيوط..صور
تكثيف حملات التفتيش والمرور على المدارس بأسيوط..صور
تكثيف حملات التفتيش والمرور على المدارس بأسيوط..صور
تكثيف حملات التفتيش والمرور على المدارس بأسيوط..صور
تكثيف حملات التفتيش والمرور على المدارس بأسيوط..صور
تكثيف حملات التفتيش والمرور على المدارس بأسيوط..صور
تكثيف حملات التفتيش والمرور على المدارس بأسيوط..صور
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

استعدادًا للعام الدراسي الجديد.. محافظ أسيوط يتفقد بعض المدارس بحي شرق

استبعاد مدير مدرسة وإحالة المقصرين للتحقيق بإدارة فارسكور بدمياط

بحضور قيادات التعليم.. محافظ أسيوط يرأس اجتماعا تنسيقيا استعدادا للعام الدراسي

استعدادا للعام الدراسي الجديد.. محافظ بورسعيد يتفقد عددا من المدارس ويشدد على تطبيق الإجراءات الاحترازية

محافظ القليوبية يتفقد استعدادات المدارس للعام الدراسي الجديد.. صور

تعرف على خطة محافظة البحيرة لاستقبال موسم الأمطار والعام الدراسي

ترشيحاتنا

بعد تصديق الرئيس عليه.. صدور أول قانون لتنظيم إدارة المخلفات بمصر

المعاينة الأولية: ماس كهربائي وراء احتراق مول التجمع وتدمير واجهته و٨ محلات بالطابقين الأرضي والأول

بقيمة 100 مليون دولار.. أمريكا تتورط مع قطر في تدشين منصة إعلامية تدعم الإرهاب

موجز السوشيال ميديا.. امرأة تؤدى العمرة عن الفنان الراحل محمود ياسين.. وناهد السباعى تبهر متابعيها.. ودينا تخطف الأنظار

قرينة الرئيس تنعى الدكتورة صفاء العصار: فقدنا سيدة مصرية عظيمة

فيل تومبسون: ليفربول فشل في ضم كريستيانو رونالدو بسبب المقابل المادي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لـ عشاق السفر.. 6 دول أفريقية تبهرك بطبيعتها الخلابة

تحضير الطعام بمياه الجثث.. طقوس لا مثيل لها فى أفريقيا | شاهد

طريقة عمل جوزية الهند في المنزل.. 4 وصفات لمذاق مثل المحلات