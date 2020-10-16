AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بـ العكاز.. أول ظهور لـ فاروق فلوكس بعد خضوعه لعملية جراحية

الجمعة 16/أكتوبر/2020 - 09:24 م
فاروق فلوكس
فاروق فلوكس
Advertisements
سعيد فراج - محمد هاني - عدسة: عز حسين - محمد زاهر
حرص الفنان فاروق فلوكس، على المشاركة في تقديم واجب العزاء لأسرة الفنان القدير الراحل محمود ياسين، بـ منطقة الشيخ زايد بالسادس من أكتوبر، إذ أتى إلى العزاء متسندًا على عكازه. 

ويعد هذا أول ظهور لـ فاروق فلوكس، بعد خضوعه لعملية جراحية يوم الجمعة 7 أغسطس الماضي، حيث أجرى جراحة استئصال المرارة بأحد المستشفيات الخاصة في الدقي. 

وتواجد في عزاء محمود ياسين، العديد من الشخصيات العامة في العزاء، ومن الوسط الفني، وذلك بعدما أقيمت صلاة الجنازه أمس الخميس بعد صلاة الظهر في مسجد الشرطة.

وتقدم عزاء الرجال السيناريست والفنان عمرو محمود ياسين (نجل الفنان الراحل)، والفنان محمد رياض (زوج ابنته رانيا)، وكان أول الحضور: شريف منير، ليلى علوي، أحمد آدم، نهال عنبر، محمد الشرنوبي، ويستمر النجوم في التوافد. 

وتوفي الفنان محمود ياسين عن عمر يناهز الـ 79 عامًا، بعد مسيرة حافلة شارك خلالها في عدد كبير من الأعمال عبر رحلة فنية طويلة

ولا يزال الفنان الكبير محمود ياسين يتصدر تريندات منصات مواقع التواصل الاجتماعي بعد رحيله يوم الاربعاء الماضي.

بينما شارك في تشييع جثمان محمود ياسين عدد من نجوم الفن منهم حسين فهمي وعزت العلايلي وغيرهما.

ومن أبرز أفلام الفنان الراحل محمود ياسين، الرصاصة لا تزال فى جيبي، والذي قال عنه فى تصريحات سابقة، إنه تم التصوير في جميع المناطق الحقيقية التي جرت فيها وقائع الحرب وقتها وهي محافظات القناة" السويس" و"بورسعيد" و"الإسماعيلية" تحت إشراف قيادات الجيش المصري وقتها، والذين تابعوا جميع عمليات التصوير، وتدور أحداثه حول المجند الشاب "محمد" الذي يعود من غزة عقب نكسة 1967، وتربطه علاقة عاطفية بابنة عمه" فاطمة"، الفيلم قصة إحسان عبد القدوس والإخراج لـ حسام الدين مصطفى، وشاركه البطولة كل من نجوى إبراهيم وحسين فهمي ويوسف شعبان.

فيلم "الظلال فى الجانب الآخر، كان من بين أعماله المميزة، وشاركه البطولة نجلاء فتحي ومديحة كامل ومن إخراج خالد شعث، تدور أحداث الفيلم حول علاقة حب بين بطلي العمل" محمد" و"روز" وتلقي ظلال السياسة وقتها وأجواء الحرب نفسها على هذه القصة.

وكان "حائط البطولات" آخر أفلام محمود ياسين التي أرَّخت لحرب السادس من أكتوبر، حيث ظل حبيس الأدراج لم يعرض على الجمهور لسنوات طويلة، حيث أثار الكثير من الجدل.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وفاة محمود ياسين.. ثنائية فتى الشاشة الأول مع فاتن حمامة بتوقيع هنري بركات

الرصاصة لا تزال فى جيبي وحائط البطولات.. أفلام تحدث عنها الراحل محمود ياسين

كيف نعى عادل إمام صديق عمره محمود ياسين

محمود ياسين يتصدر تريند لليوم الثاني بعد وفاته

اليوم .. عزاء الراحل محمود ياسين في الشيخ زايد

ليلى علوي أول الحضور.. بدء عزاء محمود ياسين في الشيخ زايد.. صور

ترشيحاتنا

300 جندي يخلصوها.. هدى عبد الناصر: الزعيم اعترف بخروج حرب اليمن عن سيطرة مصر

جابت ورا.. ملكة جمال المغرب تعتذر للمصريات بعد تطاولها عليهن

بعد محاولتها إنقاذه.. ثعبان بطول 3 أمتار يلتف حول ساق سيدة.. شاهد

وليد أزارو يودع الأهلي وجمهوره بتلك الطريقة

بدون أدوية.. أطعمة غير متوقعة تحافظ على صحة الفم

نقل فرجاني ساسي إلى المستشفى بعد اشتباه في إصابته بـ كورونا.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لكزس تطرح lexus RX بمحرك جبار يعمل بالبنزين والكهرباء.. صور

في عيد ميلادها الـ 17.. صور تكشف جمال وأنوثة ابنة رانيا يوسف

بمايوه مكشوف.. مايا دياب تثير الجدل بإطلالة جريئة