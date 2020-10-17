غدا .. فتح باب التقدم لامتحان الفصل الصيفى لطلاب التعليم المفتوح ببنات عين شمس

أعلنت كلية البنات جامعة عين شمس عبر صفحتها الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك " عن فتح باب التقدم لامتحان الفصل الصيفى -لطلاب التعليم المفتوح (نظام قديم ) المستوى الرابع- الفصل الدراسى الاول والثانى
وأضافت كلية البنات عبر بيانها ويمكن للطلاب دفع المصروفات والتسجيل اعتبارا من الأحد 18/10 وحتى يوم الثلاثاء 20/10 ولن تقبل اى تسجيلات بعد هذا الموعد وسوف تبدأ الإمتحانات يوم 27 اكتوبر.
أصدر أ.د. محمود المتينى رئيس جامعة عين شس قرارًا بحظر الدخول لحرم الجامعة وجميع المعاهد والوحدات والإدارات المختلفة دون ارتداء الكمامة اعتبارًا من 17/10/2020 .
يطبق القرار على أعضاء هيئة التدريس بجميع الكليات والمعاهد ، والعاملين بجميع الكليات والمعاهد والإدارات والوحدات المختلفة ، كما يطبق أيضًا على كافة الطلاب بكل الكليات والمعاهد .
وتكلف إدارة الأمن الجامعى بتفيذ ذلك ، مع تكليف لجنة برئاسة عميد كل كلية أو معهد وعضوية وكيل الكلية أو المعهد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومن يرشحه العميد لعضوية اللجنة لمتابعة التنفيذ بكل حزم ودقة.
وفوض القرار الأمر للسادة العمداء بتوقيع العقوبات التالية فى حالة مخالفة التعليمات وهى الانذار فى المرة الأولى وتشديد العقوبة فى حالة تكرار المخالفة.