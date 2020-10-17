فتاوى تشغل الأذهان.. هل ذهب الشبكة عليه زكاة لو وصل للنصاب.. وحالات خروج المرأة في فترة العدة

- كيف عرفت الملائكة أن البشر سيفسدون في الأرض؟

- الطريقة الرفاعية تعلن الاحتفال بالمولد النبوي الشريف





نشر موقع "صدى البلد" عددا من الفتاوى والأحكام التي تشغل بال الكثير من المواطنين، وماذا يفعلون إذا واجهتهم هذه الأمور في حياتهم، نرصد أبرزها في التقرير التالي:









أوضح أمين الفتوى خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية للدار، أن الشبكة هي حلي المرأة ، والحلي لا زكاة فيه.





هل شبكة العر وس عليها زكاة حتى لو لم تلبس؟.. سؤال أجاب عنه الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.





وأجاب "الجندي" قائلًا: لو لم تُلبس فيكون الشبكة عليها زكاة لأنه ذهب مكنوز، انما لو كانت ترتديها فليست عليها زكاة.





وتابع: الارجح أن شبكة العروس ليس عليها زكاة، ولكن لو لم تُلبس فعليها زكاة وتقدرها طول العام ونخرج على قيمتها 2.5 % .





حالات خروج المرأة في فترة العدة

على جانب أخر أكد الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، أن المكوث بالمنزل بالنسبة للمرأة في فترة العدة معناه أن تبيت في منزلها، ولا تخرج إلا للضرورة أي أنها لا تخرج للحج أو العمرة ولا تسافر من مكان لآخر.





وقال الدكتور علي جمعة، خلال أحد الدروس الدينية، إن المكوث ليس معناه الحبس المطلق، ولكن تخرج المرأة في فترة العدة إلى عملها أو لإحضار المأكل والمشرب والملبس أو للطبيب حال مرضها.





وأوضح أن بعض الفقهاء أجاز خروجها إذا كان هناك خطر داهم في المنطقة التي بها منزلها فمن حقها أن تنتقل إلى منزل آخر.





وأضاف أن من حق المرأة في فترة العدة أن تستأنس بجارتها في نفس المنزل، مشيرا إلى أن هذه القواعد تنطبق على المرأة حتى ولو مسنة تبلغ من العمر 90 عاما.





الزينة الممنوع عنها الزوجة هي التي تلفت الأنظار إليها كالذهب البارز والمكياج الصارخ، فهذان الشيئان هما أكثر الأشياء التي تجعل المرأة محل أنظار الرجال، لافتا إلى أنها في فترة العدة ويجب فيها عدم التزين.





وقالت دار الإفتاء إنه يجوز للمرأة المتوفَّى عنها زوجها أن تنتقل من مسكن الإحداد إن لم تكن آمنةً فيه، أو خافت الريبة، إلى مسكن آخر تأمن فيه على نفسها ومالها، ولا إثم عليها في ذلك ولا كفارة.





جاء ذلك في إجابتها عن سؤال «كنت متزوجة، وبعد 20 يومًا من زواجي توفي زوجي، وكنت أعيش معه في منزل العائلة، وكان يسكن معنا إخوته الشباب، ولهذا السبب تركت المنزل قبل أن أُتمَّ عِدَّتي. فهل عليَّ إثم؟ وما كفارة ذلك؟ وبالنسبة لقائمة الأثاث ومؤخر الصداق ما حقي الشرعي فيهما؟».





وأضافت: «فيما يختص بقائمة الأثاث فإنها حقٌّ لكِ لا تدخل في تَرِكة زوجك أصلًا؛ لأنها من مقدَّم الصداق عُرفًا، وكذلك مؤخر الصداق هو حقٌّ لكِ يُعَدُّ دَيْنًا يؤخذ من التركة قبل توزيع الميراث».





كيف عرفت الملائكة أن البشر سيفسدون في الأرض





كيف عرفت الملائكة أن البشر سيفسدون في الأرض.. سؤال ورد للشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.





أوضح أمين الفتوى خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية للدار، مستشهدا بقوله تعالى" وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ .





وأضاف أنهم لا يعلمون الغيب ولكن الجن كان موجودا وكان من طبيعته القتل وسفك الدماء فقالوا يارب ستخلق بشر يفعل كما فعل الجن، وفي النهاية اقتضت إرادته وخلق البشر.





الرفاعية الصوفية تعلن الاحتفال بالمولد النبوي الشريف





أعلنت الطريقة الرفاعية الصوفية، الاحتفال بالمولد النبوي الشريف المقرر له يوم ١٢ ربيع الهجري الموافق 29 أكتوبر الجاري، بعد الحصول على الموافقة الأمنية الخاصة بذلك، وكذلك تنظيم المواكب والقوافل الصوفية.





وقال الشيخ طارق الرفاعي شيخ الطريقة الرفاعية في بيانه له: تحتفل مشيخة عموم الرفاعية بالمولد النبوي الشريف كالمعتاد سنويًا بخروج الموكب الصوفي النهاري المعتاد يوم ١٢ ربيع أول عقب صلاة العصر من مسجد سيدي صالح الجعفري حتى ميدان مولانا سيدنا الحسين رضي الله عنه وأرضاه.





وأضاف: ثم الاحتفال المعتاد سنويًا داخل مسجد مولانا الإمام الحسين عقب صلاة العشاء فنطلب من جميع الأحباب الالتزام بالحضور يوم ١٢ ربيع أول الساعة الثانية ظهرًا بساحة مسجد سيدي صالح الجعفري للمشاركة بالموكب الصوفي وحضور احتفال المولد النبوي الشريف كالمعتاد سنويًا.