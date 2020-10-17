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أمين مجلس الشيوخ: انعقاد الجلسة الافتتاحية غدا برئاسة جلال الهريدي.. فيديو

السبت 17/أكتوبر/2020 - 07:08 م
صدى البلد
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هاني حسين
قال المستشار محمود اسماعيل عتمان أمين عام مجلس الشيوخ،  إن الجلسة الافتتاحية لمجلس الشيوخ تبدأ  غدا برئاسة أكبر الأعضاء سنا وهو الفريق جلال الهريدي.

وأضاف محمود اسماعيل في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" يعلن  في الجلسة الافتتاحية عن الترشح لانتخاب رئيس المجلس ويتم انتخاب رئيس المجلس غدا وانتخاب الوكيلين وبالتالي يكتمل تشكيل هيئة المكتب ويعلن المجلس عن تشكيل لجنة لتشكيل لائحة مجلس  الشيوخ .

وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًا بقائمة المعينين في مجلس الشيوخ، وعددهم 100 عضو من أصل 300 عضو يضمهم المجلس، وذلك وفقًا للمادة 28 من قانون مجلس الشيوخ، والتي تنص على: يعين رئيس الجمهورية ثلث أعضاء المجلس، بعد إعلان نتيجة الانتخاب وقبل بداية دور الانعقاد.

ويعقد مجلس الشيوخ أولى جلساته، غدا، الأحد، 18 أكتوبر، إعمالا لدعوة رئيس الجمهورية، 

وتسري اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016 على مجلس الشيوخ،وفقًا  لنص المادة الخامسة بالقانون رقم 141 لسنة 2020 بإصدار قانون الشيوخ لحين صدور لائحته الداخلية، وذلك بما لا يتعارض مع طبيعة المجلس واختصاصاته.

ووفقًا للمادة 276 : يعقد المجلس فى بداية كل فصل تشريعى جلسة إجراءات صباحية برئاسة أكبر الأعضاء الحاضرين سنا، ويعاونه فى إجراءات الجلسة أصغر عضوين منهم. ويتلى فى جلسة افتتاح الفصل التشريعى، قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد، ويؤدى الأعضاء اليمين الدستورية الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".
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