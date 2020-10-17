الأوقاف: بدء دورات صرف مكافأة التميز العلمي في نوفمبر .. وافتتاح 25 مسجدا الجمعة المقبلة .. وتوفير الدفعة الخامسة من الزي الأزهري لـ 2400 إمام

الأوقاف:

-بدء دورات صرف مكافأة التميز العلمي لحملة الماجستير والدكتوراه نوفمبر المقبل

- توفير الدفعة الخامسة من الزي الأزهري لـ 2400 إمام

- ترشيد المياه مطلب شرعي في حالتي الوفرة والندرة

- تعلن افتتاح 25 مسجدا الجمعة المقبلة

أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن ترشيد المياه مطلب شرعي في حالتي الوفرة والندرة على حد سواء، وأن ديننا الحنيف قد حثنا على ترشيد استخدام المياه حتى لو كنا على أنهار جارية لا ينقطع مددها ، وهو ما بيناه تفصيلا في كتاب نعمة الماء نحو استخدام رشيد للمياه ، وقد تم ترجمته إلى اللغتين الإنجليزية والفرنسية .

وأعلنت وزارة الأوقاف توفير الزي الأزهري للدفعة الخامسة من الأئمة القدامى والجدد وعددهم 2400 إمام بالمجان، وذلك بمحافظات ( الشرقية – البحيرة – الغربية – كفر الشيخ – الدقهلية- سوهاج – القاهرة – أسيوط – المنيا – شمال سيناء )، ليبلغ إجمالي ما تم توزيعه حتى تاريخه (10500) زي أزهري ، بزيادة (500) زي عن المستهدف .





وطالبت الوزارة الأئمة التي أعلنت أسماؤهم عبر موقعها الرسمي الحضور إلى مقر مديرياتهم وفق الجدول المرفق ، مع الالتزام بارتداء الكمامات والإجراءات الاحترازية .



