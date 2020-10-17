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الأوقاف: بدء دورات صرف مكافأة التميز العلمي في نوفمبر .. وافتتاح 25 مسجدا الجمعة المقبلة .. وتوفير الدفعة الخامسة من الزي الأزهري لـ 2400 إمام

السبت 17/أكتوبر/2020 - 09:00 م
وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
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عبد الرحمن محمد

الأوقاف:
-بدء دورات صرف مكافأة التميز العلمي لحملة الماجستير والدكتوراه نوفمبر المقبل
توفير الدفعة الخامسة من الزي الأزهري لـ 2400 إمام
- ترشيد المياه مطلب شرعي في حالتي الوفرة والندرة
- تعلن افتتاح 25 مسجدا الجمعة المقبلة


أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف  أن ترشيد المياه مطلب شرعي في حالتي الوفرة والندرة على حد سواء، وأن ديننا الحنيف قد حثنا على ترشيد استخدام المياه حتى لو كنا على أنهار جارية لا ينقطع مددها ، وهو ما بيناه تفصيلا في كتاب نعمة الماء نحو استخدام رشيد للمياه ، وقد تم ترجمته إلى اللغتين الإنجليزية والفرنسية .

وأعلنت وزارة الأوقاف  توفير الزي الأزهري للدفعة الخامسة من الأئمة  القدامى والجدد  وعددهم 2400 إمام بالمجان، وذلك بمحافظات ( الشرقية – البحيرة – الغربية – كفر الشيخ – الدقهلية- سوهاج – القاهرة – أسيوط – المنيا – شمال سيناء )، ليبلغ إجمالي ما تم توزيعه حتى تاريخه (10500) زي أزهري ، بزيادة (500) زي عن المستهدف .

وطالبت الوزارة الأئمة التي أعلنت أسماؤهم عبر موقعها الرسمي الحضور إلى مقر مديرياتهم وفق الجدول المرفق ، مع الالتزام بارتداء الكمامات والإجراءات الاحترازية .

وسيتم التوزيع بكل مقر بداية من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الواحدة ظهرًا، وعلى مديري المديريات تنظيم ذلك، وتحت مسئوليتهم.

من ناحية أخرى قررت وزارة الأوقاف أن يكون موضوع: "نبي الرحمة في ذكرى مولده" موضوع خطبة الجمعة القادمة .

وقال محمد مختار جمعة وزير الأوقاف إن ديننا دين الرحمة ، ونبينا - صلى الله عليه وسلم -  نبي الرحمة ، فقد أرسله ربه (عز وجل) رحمة للعاملين ، للبشر والحجر ، فقد عمت رحمته (صلى الله عليه وسلم) الإنسان والحيوان والجماد، فرحمة الإسلام بالحيوان فضلًا عن الإنسان لا نظير لها، فقد رأى (صلى الله عليه وسلم) حُمَّرة وهي: (طائر صغير يشبه العصفور) ، نزع عنها فراخها ، فقال (صلى الله عليه وسلم) : "مَنْ فجعَ هذهِ بولدِها؟ ردوا ولدَها إليها" ، ولما صنعوا له (صلى الله عليه وسلم) منبرًا جديدًا وسمع حنين الجذع الذي كان يخطب عليه قبل أن يصنعوا المنبر مسح صلى الله عليه وسلم على الجذع بيده الشريفة فسكن ،  " فويل للقاسية قلوبهم " ، ذلك أن الرحمة لا تنزع إلا من شقي  .


كما أعلنت وزارة الأوقاف عن افتتاح 25 مسجدًا الجمعة القادمة 23/ 10/ 2020م وذلك في ست محافظات ليصل إجمالي ما تم افتتاحه خلال شهري سبتمبر وأكتوبر (409) مساجد ، والمساجد التي سيتم افتتاحها الجمعة القادمة على النحو التالي:


أعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أنه بناء على توجيهات الرئيس  عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية (حفظه الله) بصرف مكافأة تميز علمي لحملة الماجستير والدكتوراه من الأئمة تشجيعًا لهم على مواصلة البحث العلمي وصقل معارفهم العلمية بمزيد من البحث العلمي الجاد ، صدر قرار معالي الدكتور المهندس/ رئيس مجلس الوزراء رقم (2076) بشأن ضوابط صرف هذه المكافأة .

كما أصدر وزير الأوقاف القرار التنفيذي لذلك رقم (190) لسنة 2020م بتاريخ 17/ 10 / 2020م ، حيث تبدأ الوزارة صرف هذه المكافأة من مواردها الذاتية لمن تنطبق عليهم الشروط ، ويجتاز الدورة المؤهلة لذلك ابتداء من أول يناير 1 / 1 / 2021م على النحو التالي :

1- إضافة للحافز العلمي المقرر بقانون الخدمة المدنية تصرف مكافأة تميز قدرها خمسمائة جنيه للحاصلين على الدكتوراه ، ويتكرر صرف المكافأة كلما تكرر الحصول على درجة دكتوراه أخرى ، بما يعني صرف 1000 جنيه لمن يحصل على درجتي دكتوراه و 1500 جنيه لمن يحصل على ثلاث درجات دكتوراه.

2- إضافة للحافز العلمي المقرر بقانون الخدمة المدنية تصرف مكافأة تميز إضافية قدرها ثلاثمائة جنيه للحاصلين على الماجستير ، ويتكرر صرف المكافأة كلما تكرر الحصول على درجة ماجستير أخرى ، بما يعني صرف 600 جنيه لمن يحصل على درجتي ماجستير و 900 جنيه لمن يحصل على ثلاث درجات ماجستير.

3- تصرف مكافأة تميز قدرها مائة جنيه لكل من يحصل على دبلومة مدتها سنتان ، وكذلك خريجو البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب.

  ويشترط في الجميع اجتياز دورة فقه التجديد والتي تبدأ مع أول نوفمبر وتشمل ثلاثة كتب هي :

1- الفهم المقاصدي للسنة النبوية.

2- الكليات الست.

3- قواعد الفقه الكلية.

  وذلك إضافة إلى تفسير الجزء الثلاثين من القرآن الكريم جزء (عم) ، من تفسير (المنتخب في تفسير القرآن الكريم) الذي يصدره المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

 ويكون الامتحان في الدورة إلكترونيًّا بحيث يختار المتقدم اختباره بنفسه بواسطة الكمبيوتر.

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