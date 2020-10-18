مرتضى منصور يترافع أمام القضاء الإداري في دعوى عزله من رئاسة الزمالك.. اليوم

تنظر محكمة القضاء الاداري صباح اليوم الاحد اولي جلسات الطعن المقام من مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك ضد قرار اللجنة الاوليمبية بوقفه عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات والدعوة لعقد جمعية عمومية لنادي الزمالك لانتخاب رئيس جديد للنادي.





ومن المقرر ان يحضر مرتضي منصور للترافع امام المحكمة في طعنه الذي اختصم فيه كل من وزير الشباب والرياضة وهشام حطب رئيس اللجنة الاوليمبية وعمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المعينة من الاتحاد الدولي لكرة القدم لادارة الاتحاد المصري لكرة القدم، وأعلن مرتضي حضوره امام المحكمة لابداء دفوعه وطلباته وتقديم ما لديه من مستندات خاصة بالطعن.



