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حوادث

مرتضى منصور يترافع أمام القضاء الإداري في دعوى عزله من رئاسة الزمالك.. اليوم

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 02:00 ص
مرتضى منصور
مرتضى منصور
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محمد زهير
تنظر محكمة القضاء الاداري صباح اليوم الاحد اولي جلسات الطعن المقام من مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك ضد قرار اللجنة الاوليمبية بوقفه عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات والدعوة لعقد جمعية عمومية لنادي الزمالك لانتخاب رئيس جديد للنادي.

ومن المقرر ان يحضر مرتضي منصور للترافع امام المحكمة في طعنه الذي اختصم فيه كل من وزير الشباب والرياضة وهشام حطب رئيس اللجنة الاوليمبية وعمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المعينة من الاتحاد الدولي لكرة القدم لادارة الاتحاد المصري لكرة القدم، وأعلن مرتضي حضوره امام المحكمة لابداء دفوعه وطلباته وتقديم ما لديه من مستندات خاصة بالطعن.

يذكر ان اللجنة الاوليمبية اصدرت قرارا في 4 اكتوبر الجاري بوقف مرتضي منصور عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات ودعوة اعضاء الجمعية العمومية لنادي الزمالك بعقد جمعية لانتخاب رئيس جديد للنادي، وذلك استنادا لوجود مخالفات ارتكبها منصور -على حد قول اللجنة في قرارها.
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