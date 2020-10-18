مواطن يطالب بسرعة استلام شقة الإسكان الاجتماعي بـ العبور

ناشد المواطن اسلام اشرف عبد السيد عبد الغفار، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، المسئولين الحصول على شقتة بالإسكان الاجتماعى فى العبور.





يقول فى رسالته : انا من الحاجزين في الإسكان الاجتماعى بالعبور عمارة 430 منطقه حي المجد ، وأناشد سرعة استلام شقته لتخفيف أعباء دفع الإيجار.





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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة "بين الناس" لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.



