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بين الناس

مواطن يطالب بسرعة استلام شقة الإسكان الاجتماعي بـ العبور

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 07:01 ص
صدى البلد
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وسام مختار
ناشد المواطن اسلام اشرف عبد السيد عبد الغفار، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، المسئولين الحصول على  شقتة بالإسكان الاجتماعى فى العبور.

يقول فى رسالته : انا من الحاجزين في الإسكان الاجتماعى بالعبور عمارة 430 منطقه حي المجد، وأناشد سرعة استلام شقته لتخفيف أعباء دفع الإيجار.    

التواصل مع القارئ
 01273571913

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة "بين الناس" لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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