أمريكا تدين الهجوم على مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني بالعراق

أدانت الولايات المتحدة، اليوم الأحد، الهجوم الذي استهدف المكتب الفرعي للحزب الديمقراطي الكردستاني في العاصمة العراقية بغداد من قبل عناصر من قوات الحشد الشعبي المدعومة من إيران.





وقالت الخارجية الأمريكية في بيان: "تعد القدرة على التحدث بحرية والانتقاد عنصرًا حيويًا في أي ديمقراطية، ويجب أن تكون الأحزاب السياسية قادرة على المشاركة في نقاش قوي دون تهديد من الميليشيات والبلطجة".





وأضاف: "نحث بشدة جميع الأطراف على التصرف بمسؤولية خلال هذه الفترة الحرجة التي يتعامل فيها العراق بالفعل مع جائحة وأزمة اقتصادية وتهديد مستمر من قبل تنظيم داعش الإرهابي".





من ناحية أخرى، أفادت قناة "السومرية نيوز" العراقية، بأن أربعة عناصر من الحشد الشعبي العراقي أصيبوا في اشتباكات مع عناصر ينتمون لتنظيم "داعش" الإرهابي بمنطقة الرفيعات في محافظة صلاح الدين العراقية.



