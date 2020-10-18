AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

أمريكا تدين الهجوم على مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني بالعراق

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 05:05 ص
صدى البلد
Advertisements
قسم الخارجي
أدانت الولايات المتحدة، اليوم الأحد، الهجوم الذي استهدف المكتب الفرعي للحزب الديمقراطي الكردستاني في العاصمة العراقية بغداد من قبل عناصر من قوات الحشد الشعبي المدعومة من إيران. 

وقالت الخارجية الأمريكية في بيان: "تعد القدرة على التحدث بحرية والانتقاد عنصرًا حيويًا في أي ديمقراطية، ويجب أن تكون الأحزاب السياسية قادرة على المشاركة في نقاش قوي دون تهديد من الميليشيات والبلطجة". 

وأضاف: "نحث بشدة جميع الأطراف على التصرف بمسؤولية خلال هذه الفترة الحرجة التي يتعامل فيها العراق بالفعل مع جائحة وأزمة اقتصادية وتهديد مستمر من قبل تنظيم داعش الإرهابي".

من ناحية أخرى، أفادت قناة "السومرية نيوز" العراقية، بأن أربعة عناصر من الحشد الشعبي العراقي أصيبوا في اشتباكات مع عناصر ينتمون لتنظيم "داعش" الإرهابي بمنطقة الرفيعات في محافظة صلاح الدين العراقية.

ونقلت القناة عن مصدر أمني إن "أربعة أفراد من الحشد الشعبي أصيبوا أثناء صد هجوم داعشي على منطقة الرفيعات في صلاح الدين"، دون ذكر المزيد من التفاصيل.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزيرة الجيوش الفرنسية تجرى محادثات بشأن "التدخلات التركية" في العراق

وزيرة الجيوش الفرنسية بالعراق لمناقشة التدخلات التركية وخطر تنظيم داعش

مقتل قائد لـ الحشد الشعبي في هجوم لداعش بالعراق

بعد إعدام 8 مواطنين.. اشتباكات بين عناصر الحشد الشعبي وتنظيم داعش في العراق

ترشيحاتنا

ضربة موجعة للزمالك قبل مواجهة الرجاء البيضاوي

بالأبيض الأنيق.. كارولين عزمى تخطف الأنظار بإطلالة جريئة.. شاهد

شاهد.. قبلة رومانسية من أروى لـ زوجها في عيد ميلاده

امرأة تصاب بصدمة بعد طلب تورتة عيد ميلاد زوجها عبر الإنترنت

سلاف فواخرجي تتغزل في زوجها: هنا قلبي وجذوري

أخبار الفن| طليقة عمرو دياب تثير الجدل بارتباطها مجددا.. بهاء سلطان يكشف حقيقة اعتزاله.. التجاعيد تغلب على ملامح بوسي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رسميا نيسان تطرح نافارا 2021 nissan navara .. صور

بيد الطبيعة.. الحجارة تشكل رسمة قطة على منحدر جبلي وتثير حيرة العلماء

بـ هاف ستومك.. شقيقة هنا الزاهد بإطلالة تبرز أنوثتها