لتنمية الصادرات المصرية.. مجموعة عمل التمور تبحث مع رئيس هيئة سلامة الغذاء التعاون المشترك





وأبدى ترحيبه بانضمام الهيئة القومية لسلامة الغذاء إلى مجموعة العمل وترشيح ممثلين من خبراء الهيئة فى مجالات ما بعد الحصاد، التصنيع والإنتاج، التداول وذلك للمساعدة فى إعداد القواعد الفنية للتمور.







وانعقدت مجموعة العمل بمقر المجلس للتباحث حول سُبل تنمية الصادرات المصرية من التمور إلى مختلف الأسواق العالمية مع تحديد أهم الدول ذات الأولية للتركيز عليها في المرحلة الأولى واقتراح خطة عمل بإطار زمنى لإنجاز التوجهات الإستراتيجية لتنمية صادرات التمور ومصنعاتها.



وشمل جدول أعمال المجموعة فى الاجتماع الاول ما يلي: عرض تقديمي من المجلس حول أهم بيانات الصادرات المصرية من التمور وفرص النمو مع إيضاح خريطة تجارة التمور عالميًا، تحديد أهداف مجموعة العمل، تحديد أهم الدول التي يقترح التركيز عليها خلال الفترة القادمة وتم حصر أهم المعوقات التي تؤثر على تدفق صادرات التمور المصرية.

