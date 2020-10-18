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اقتصاد

لتنمية الصادرات المصرية.. مجموعة عمل التمور تبحث مع رئيس هيئة سلامة الغذاء التعاون المشترك

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 08:49 ص
التمور المصرية
التمور المصرية
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ولاء عبد الكريم
عقدت مجموعة عمل التمور المُشكلة من قبل المجلس التصديري للصناعات الغذائية اجتماعا مع الدكتور حسين منصور رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، لمناقشة التعاون المشترك مع الهيئة بهدف تنمية الصادرات الغذائية المصرية من التمور وإحكام الرقابة الرشيدة على صادرات التمور بما يضمن مستوى أعلى للجودة، وتوفير الدعم الفنى لمصنعى التمور بهدف تسجيلهم فى القائمة البيضاء للهيئة.

وأكد منصور في تصريحات له اليوم، أن الهدف واحد وقطاع التمور ومصنعاتها فى غاية الأهمية بالنسبة للاقتصاد المصرى بما تملكه مصر من مقومات إنتاجية كبرى تستحق أن تأخذ موقعا دوليا متقدما فى الصادرات، وضرورة الاستفادة من التوجه العالمى للأغذية الصحية التى على رأسها التمور بما لديها من عناصر غذائية غنية.

وناقش "منصور" إنشاء مقرات للهيئة القومية لسلامة الغذاء فى إستجابة فورية لطلب ممثلى مجموعة العمل على أن يكون أول مقر بالواحات البحرية.

وأبدى ترحيبه بانضمام الهيئة القومية لسلامة الغذاء إلى مجموعة العمل وترشيح ممثلين من خبراء الهيئة فى مجالات ما بعد الحصاد، التصنيع والإنتاج، التداول وذلك للمساعدة فى إعداد القواعد الفنية للتمور.

وشكل المجلس التصدير للصناعات الغذائية خلال الشهر الماضي، مجموعة عمل التمور والتى تهدف إلى تنمية الصادرات المصرية فى قطاع التمور ومصنعاتها ارتكازًا على كون مصر أكبر دول العالم المنتجة للتمور وفقًا لبيانات منظمة الأغذية والزراعة.

وانعقدت مجموعة العمل بمقر المجلس للتباحث حول سُبل تنمية الصادرات المصرية من التمور إلى مختلف الأسواق العالمية مع تحديد أهم الدول ذات الأولية للتركيز عليها في المرحلة الأولى واقتراح خطة عمل بإطار زمنى لإنجاز التوجهات الإستراتيجية لتنمية صادرات التمور ومصنعاتها.

وشمل جدول أعمال المجموعة فى الاجتماع الاول ما يلي: عرض تقديمي من المجلس حول أهم بيانات الصادرات المصرية من التمور وفرص النمو مع إيضاح خريطة تجارة التمور عالميًا، تحديد أهداف مجموعة العمل، تحديد أهم الدول التي يقترح التركيز عليها خلال الفترة القادمة وتم حصر أهم المعوقات التي تؤثر على تدفق صادرات التمور المصرية.
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