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ثقافة

تترات الدراما العربية ومنوعات غنائية بأوبرا الإسكندرية ... الخميس

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 05:49 م
منوعات غنائية بأوبرا
منوعات غنائية بأوبرا الإسكندرية
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أحمد بسيوني

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة دكتور مجدى صابر في الثامنة من مساء الخميس حفلا فنيا لفرقة اوبرا الاسكندرية للموسيقى والغناء العربي بقيادة المايسترو ايهاب عبد الحميد.

يتضمن برنامج الحفل باقة متنوعة من أشهر تترات الدراما العربية بالإضافة الي مجموعة من المنوعات الغنائية.


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يبدأ الفاصل الأول من الحفل بموسيقى التعلب فات أداء الأوركسترا، ثم تقدم الفنانة سارة مجدي تتر مسلسل ألف ليلة وليلة "احكى ياشهرزاد"، وتتر مسلسل العائلة..ياعيون يامغربانى،  ويغنى الفنان ياسر سعيد، اشمعنا انا،  زيزينيا، لا مش انا اللى ابكى، وتشد الفنانة شمس إبراهيم  بتتر مسلسل سارة، ..مشاعر..بتسأل يا حبيبي.

وبالفاصل الثاني، تقدم الفنانة ندى غالب أغنية تتر مسلسل قضية رأي عام، وحديث الصباح والمساء، كلمات، ويختتم الفنان محمد الخولى الحفل بأغنيتي تتر مسلسل الوسية، وليالي الحلمية للفنان الكبير محمد الحلو، ورائعة العندليب الاسمر سواح.

يذكر أن فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي قد تم تأسيسها في الموسم الفني لعام 2004، وقدمت العديد من الحفلات الفنية الناجحة وشاركت في العديد من المهرجانات المحلية والدولية.

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