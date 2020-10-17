حزب مستقبل وطن بالإسكندرية ينظم مؤتمرات حاشدة لدعم مرشحي الفردي والقائمة الوطنية

نظم حزب مستقبل وطن بالإسكندرية، برئاسة النائب رزق راغب ضيف الله، أمين الحزب بالمحافظة، عددًا من الفعاليات والمؤتمرات الجماهيرية والاجتماعات التنظيمية على مستوى أقسام المحافظة لدعم مرشحي الحزب خلال انتخابات مجلس النواب القادمة، والمقرر لها يومي 24 و25 أكتوبر 2020، في حضور المرشحين على المقاعد الفردية ومرشحي القائمة الوطنية من أجل مصر.





وشدد النائب رزق راغب ضيف الله، أمين الحزب بالمحافظة على أهمية الالتزام الحزبي في هذه المرحلة، لدعم المرشحين على المقاعد الفردية في دوائر الإسكندرية الستة، بالإضافة إلى القائمة الوطنية، من أجل مصر، مجددًا التأكيد على أهمية المشاركة الفعالة في الانتخابات، وضرورة التكاتف في تلك المرحلة ودعم مرشحي الحزب والقائمة يومي 24 و25 أكتوبر.





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وأضاف ضيف الله أن الترشح لانتخابات مجلس النواب تكليف وليس تشريف، فعضو المجلس نائبًا عن الشعب أمام الجهات التنفيذية، مشيرا إلى أن انتخابات مجلس النواب تمثل استكمالًا للمؤسسات الدستورية والنيابية، وترسيخًا للعملية الديموقراطية وأدوار الرقابة والتشريع، بعد انتخابات مجلس الشيوخ، وهو ما يعزز دولة سيادة القانون ورقابة الشعب علي اداء الحكومة من خلال ممثليه للمنتخبين.

وأضاف ضيف الله أن عقد الانتخابات في هذا التوقيت يعكس تماسك الدولة المصرية داخليًا، بعدما نجحت خلال السنوات الماضية في الانتصار في معركتي البناء والبقاء ومواجهة التحديات السياسية والاقتصادية الصعبة، ورغم زيادة التحديات، فالشعب المصري قادر علي تجاوزها بما يحمله من وعي وإيمان بالمشروع الوطني للقيادة السياسية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأكد أن حزب مستقبل وطن ليس بجديد على الشارع المصري، فالحزب له قواعد راسخة في الشارع، واستطاع الوصول إلى كل مكان في مصر، وكان متواجدًا بقوة في الشارع، وإلى جوار المواطن، باعتبار ذلك جزءًا لا يتجزأ من دور الحزب الاجتماعي، و أن الحزب قادر بأعضائه وقياداته التنظيمية من الحشد والوصول إلى صندوق الانتخابات، خلال هذا الاستحقاق الانتخابي المهم في هذا التوقيت.

ويخوض حزب مستقبل وطن بالإسكندرية الانتخابات على 15 مقعدًا فرديًا، 4 في المنتزة، و4 في الدخيلة، و3 في الرمل ومقعد في سيدي جابر ومقعد في العطارين، ومقعدين في محرم بك، بالإضافة إلى القائمة الوطنية "من أجل مصر"، ورمزها رأس كليوباترا.